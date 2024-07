Licencia de obras para tres viviendas turísticas en la Librería San Pablo

No hay semana que no se reciba en el Ayuntamiento de Sevilla un nuevo proyecto de rehabilitación de edificios para acoger apartamentos turísticos. Las peticiones de licencia no cesan. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado una licencia de obras para reformar un edificio desarrollado en tres plantas más castillete, manteniendo el uso comercial de la Librería San Pablo con acceso desde la calle Sierpes y creando un uso hotelero para tres apartamentos turísticos con acceso desde la calle Moreno López.

Este nuevo proyecto de apartamentos turísticos afecta al número 47 de la céntrica vía comercial. Su presupuesto es de casi 700.000 euros. El edificio de la librería San Pablo será reformado y rehabilitado con tal fin. La promotora es la empresa San Pablo Difusión, entidad especializada en temática religiosa. El inmueble es de los años cuarenta. Su grado de protección es muy bajo, lo que permite una intervención sin muchos impedimentos.

En las plantas superiores estuvo en tiempos el estudio de radio Onda San Pablo y otras dependencias. Cuenta con una amplia terraza muy cotizada en Semana Santa. La librería continuará abierta al público sin que se vea alterado su funcionamiento por los futuros apartamentos, pues los accesos serán independientes.

Un inmueble completo a los pies del Ayuntamiento será también destinado para apartamentos turísticos mediante el correspondiente proyecto de rehabilitación que fue aprobado por los técnicos de la Gerencia el pasado abril. Sin que haya cesado el debate sobre los excesos que provoca el turismo desmedido con la consiguiente despersonalización del casco antiguo, el equipo de José Luis Sanz tuvo que aprobar un proyecto que se encuentra en una plaza de San Francisco que cuenta con dos bienes de interés cultural (la Casa Consistorial y la antigua Audiencia Territorial, actual Fundación Cajasol). El edificio se localiza en los números 87 y 91 de Sierpes y en el 2 de la calle Francisco Bruna.