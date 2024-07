La Linterna ciega, el refugio culinario que se adereza con cerveza artesanal

La Linterna Ciega es un restaurante que brilla con fuerza dentro de las numerosas y variadas opciones culinarias de la capital hispalense. Ubicado en la calle Regina 10, este establecimiento ha capturado la atención de locales y turistas por igual, ganándose un puesto privilegiado dentro de las opciones imperdibles en la provincia. La Linterna Ciega ofrece una experiencia única que combina la tradición española con su oferta de cervezas artesanales y tapas innovadoras.

Desde su apertura, La Linterna Ciega ha sido un refugio para los amantes de la buena comida y la cerveza artesanal. La selección de cervezas de tirador es impresionante, con opciones que van desde la Pilsner Paradise de Navarra, una cerveza ligera con un 4.8% de alcohol, hasta la robusta NZ DIPA Ida y Vuelta con un 8% de alcohol, una colaboración entre Dougall’s y Malandar de Cantabria.

La oferta gastronómica de La Linterna Ciega es variada y rica en sabor. La despensa del restaurante incluye delicias como el Jamón de bellota D.O. Guijuelo, que se presenta en finas lonchas que se derriten en la boca, y una selección de embutidos ibéricos como el chorizo y el salchichón, perfectos para empezar cualquier comida. El queso manchego, otro clásico, se ofrece en porciones generosas, ideal para compartir.

Las tostas son una especialidad de la casa y cada una es una obra maestra de sabores. La tosta de gambas al ajillo con alioli es una explosión de sabores marinos con un toque cremoso que encanta a los paladares más exigentes. La tosta de sardina ahumada con mayo de tomate seco es otra opción destacada, donde el sabor ahumado de la sardina se equilibra perfectamente con la acidez del tomate seco. Para aquellos que prefieren los sabores más suaves, la tosta de bacalao ahumado con cebolla caramelizada es una opción perfecta, combinando la delicadeza del bacalao con el dulzor de la cebolla.

El menú de tapas es extenso y variado, ofreciendo desde las clásicas patatas caseras hasta opciones más elaboradas como el salteado de verduras crujientes, una selección de vegetales frescos de mercado salteados con aceite Molino del Condado, que realza sus sabores naturales. La ensalada carpacciosa, hecha con rúcula, parmigiano, tomate Primora, vinagre de Jerez y aceite arbequina, es una opción fresca y ligera, ideal para quienes buscan algo saludable pero lleno de sabor. Entre los platos más destacados se encuentra la shakshuka, un pisto de berenjena y pimiento al estilo medio oriental, picante y especiado, que ofrece una experiencia culinaria exótica. La muqueca, una receta brasileña que consiste en un guiso de pollo en leche de coco y tomate con gambas a la plancha, transporta a los comensales a los sabores de Brasil.

Para los amantes de la comida más tradicional, los fingers de pollo marinados en salsa de soja ofrecen una deliciosa combinación de texturas y sabores, disponibles con salsa Sriracha para un toque picante o Teryiaki para una opción más dulce. El perrito andaluz, con abanico ibérico a la plancha, cebolla caramelizada y salsa casera, es una versión gourmet del clásico hot dog, lleno de sabor y tradición. Tampoco puedes perderte el fantástico Linternito, un pulled pork sandwich con queso y patatas caseras, es un plato que refleja la filosofía de La Linterna Ciega: si no pringa, no está bueno. La mini champi burger es una opción vegetariana que no decepciona, con setas empanadas con especias, queso y salsa curry.