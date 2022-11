Llamamiento especial de las monjas de Sevilla por la tradicional venta de dulces en el Real Alcázar

Una cita tradicional de la antesala de la Navidad. El Alcázar de Sevilla acogerá del 3 al 6 de diciembre una nueva edición de la Exposición y Venta de Dulces de Conventos de Clausura de Sevilla y Provincia. Un evento de vital importancia para las comunidades de religiosas que consiguen unos importantes ingresos con los que subsistir a lo largo del año. La de este año está marcada por la gran subida de los precios de la energía y las materias primas de las que tampoco se libran las religiosas. Por ello, hacen un especial llamamiento a los sevillanos para que se vuelquen de manera especial en la compra para ayudar a los cenobios.

"Este año volvemos al Alcázar en un año complicado por las subidas de precios de las materias primas y de la energía, es por lo que hacemos un llamamiento a los sevillanos para que sigan apoyando y ayudando a nuestras monjas con la compra de dulces de navidad que supone un ingreso imprescindible para su sustento", subrayan desde la organización de este evento que suma 38 años en este 2022.

En la provincia de Sevilla existen 34 conventos de clausura que cuentan en la actualidad con 435 monjas. la mayoría de estos cenobios se dedican a la elaboración de dulces para conseguir los ingresos que son necesarios para mantener unos edificios que, en su mayoría, cuentan con siglos de antigüedad y unas considerables dimensiones.

Los 19 conventos que suelen exponer sus dulces en la muestra llevarán al Alcázar 250 variedades entre todos, que suponen más de 7.000 kilos de dulces. De la capital serán siete: San Leandro (Agustinas), Santa Paula (Jerónimas), Santa Inés (Clarisas), San Clemente (Cistercienses), Madre de Dios (Dominicas), Santa Ana (Carmelitas) y Santa María de Jesús (Clarisas). Los otros doce procedentes de la provincia son: Jerónimas de Constantina, Jerónimas de Morón, Clarisas de Alcalá, Estepa, Marchena, Morón y Carmona, Dominicas de Bormujos, Mercedarias Descalzas de Marchena y de Osuna, Concepcionistas Franciscanas de Osuna y Carmelitas de Utrera.

"Consumir productos de las monjas es una forma de valorar, conservar y perpetuar nuestro rico patrimonio gastronómico y cultural", aseguran. Desde la organización animan a los sevillano a no limitarse a acudir al Alcázar a comprar durante los días del certamen. Piden que visiten los tornos de las distintas comunidades en cualquier momento del año. "Antaño las monjas elaboraban sus dulces como agradecimiento a sus benefactores, sus recetas tienen siglos de antigüedad. Ahora su elaboración es su trabajo diario y el sustento para mantenerse y conservar los monasterios. Mantengamos las tradiciones, compremos productos de calidad, artesanales y completamente naturales".

Otra forma de ayudar a las religiosas es regalar sus dulces a familiares y amigos. "Los dulces de las monjas son un regalo económico en tiempo de crisis, que gusta a todos y que se puede compartir. Productos de mucha calidad por su materia prima y porque están hechos a mano, con primor, en silencio y oración. Productos elaborados en sus obradores y que se pueden enviar, desde la clausura, a cualquier punto de España".

Las monjas de clausura se dedican a la vida contemplativa. No salen a pedir a la calle, no cuentan con subvenciones de ningún tipo. Viven de su trabajo y de las limosnas que reciben. "Tenemos la gran suerte en la diócesis de Sevilla de tener 34 Conventos dedicados a la oración que tanta falta nos hace, ellas están al día de todo lo que sucede en el mundo y rezan por toda la humanidad. Su lema es Ora et Labora. Es responsabilidad nuestra ayudarles en lo que podamos para que ellas puedan tener paz".

Los dulces de los conventos de clausura de Sevilla cuentan con un sello de calidad

Sevilla Ora et Labora es el nombre del sello de calidad que distingue los fabulosos productos que elaboran las religiosas sevillanas en sus conventos. Esta enseña fue concedida tras cumplirse una serie de requisitos: