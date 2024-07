Llega la tercera ola de calor a Sevilla

De nuevo a 40 grados en Sevilla. Desde este miércoles y hasta el próximo viernes la provincia estará en alerta por altas temperaturas. Se trata de la tercera ola de calor desde que comenzó el verano, estación que, no obstante, está siendo más benévola que años anteriores, cuando a estas alturas ya se habían alcanzado cinco periodos de tales características. La noche en la que resultará más complicado conciliar el sueño será la del viernes al sábado.

Agosto arranca con los termómetros por la nubes. Nada extraño en esta época. Tras las dos olas de calor vividas desde mediados de julio, Sevilla afronta una tercera que durará tres días, al igual que la úlltima de la semana pasada. Se iniciará este miércoles, cuando se prevé que las máximas alcancen los 39 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por altas temperaturas.

Este color se mantendrá mañana jueves, cuando se alcanzán los valores más altos de esta semana, los 41 grados. El viernes la alerta será amarilla, con 40. Tiempo típico veraniego, que invita a buscar el litoral o la sierra.

Noche tropical

Las noches no serán muy desesperadas. Las mínimas oscilarán entre los 20 y 22 grados, valores habituales de esta época. La única excepción será la madrugada del sábado, cuando no se baje de los 23 grados, lo que hará difícil dormir sin ventilador o aire acondicionado. El recuerdo de la última noche que se sufrió así está aún muy reciente, fue la del pasado lunes, cuando en algunos puntos de la provincia no se descendió de los 30 grados. Insomnio garantizado ante el que se aconseja una constante hidratación.

El fin de semana desaparece la alerta por calor, aunque las máximas seguirán estando altas. Se mantendrán en los 39 grados, algo, por otro lado, nada extraño en el verano.

Estos días, eso sí, casi toda la provincia está también en alto riesgo por incendio forestal. El Infoca aconseja extremar la precaución cuando se acuda a zonas con vegetación.