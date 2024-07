La llegada de la Universidad de Comillas a Sevilla provoca una crisis entre la Junta y los rectores

Enésima crisis entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas por la llegada de entidades privadas a la educación superior. El último capítulo lo protagoniza la adscripción del centro de Enfermería de San Juan de Dios (SJD), en Bormujos, a la Universidad Pontificia de Comillas, motivo por el que los rectores y la administración autonómica se han ensarzado en un cruce de reproches. Desde las instituciones académicas se acusa al Ejecutivo de Juanma Moreno de "privatizar" el sistema universitario andaluz, mientras que la consejería competente, comandada por José Carlos Gómez Villamandos, culpa a las universidades públicas de no haber respondido a su oferta para cerrar un acuerdo con dicha escuela. Lo cierto es que nada impide que la Universidad de Comillas tenga en el Aljarafe sevillano un centro adscrito, al ser una institución estatal por los acuerdos con la Santa Sede. De hecho, sus títulos los acredita directamente la Agencia Nacional de Calidad (Aneca).

Para entender el origen de esta polémica hay que remontarse al otoño de 2022, cuando la orden de SJD comunicó que, tras 15 años, había decidido que su centro de Enfermería en Bormujos dejara de estar adscrito a la Universidad de Sevilla (US) para el curso 2023/24. El trámite para firmar un acuerdo con otra institución académica no llegó a buen puerto, motivo por el cual dio marcha atrás, momento en el que la US le ofreció un nuevo convenio de adscripción que la compañía religiosa rechazó. Tras acordar el consejo de gobierno de la Hispalense no renovar la relación para el pasado curso, la Junta mantuvo dicho vínculo en la oferta que envió a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). El asunto acabó en la Audiencia Nacional, que falló a favor de la decisión de la consejería.

La polémica se ha reavivado recientemente al comunicar la orden de San Juan de Dios que sus estudios de Enfermería estarán vinculados el curso 2024/25 con la Universidad Pontificia de Comillas, lo que supone, a la postre, la entrada de otra institución privada en la educación superior sevillana. Una novedad que no ha sentado nada bien a los responsables de las universidades públicas. El primero en encender la mecha ha sido el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, quien ha advertido hace escasos días en Radio Sevilla que "existe un centro privado fuera de Andalucía que está ofertando plazas en su campus andaluz sin conocimiento de la Consejería de Universidad". La indirecta la respondió la misma orden de SJD, que en un comunicado tranquilizaba a los futuros alumnos de su centro, al aclarar que los estudios adscritos a Comillas se encuentran en proceso de aprobación por la Aneca.

"Privatización exprés"

El revuelo no se ha quedado ahí, ya que el pasado lunes la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) alertó en un comunicado de la "privatización exprés" del sistema universitario andaluz, al haber aceptado la consejería la adscripción del centro de SJD a Comillas, a modo de "franquicia" de una institución académica "con sede en Madrid". "En dos años se ha pasado en la comunidad autonóma de una a cinco universidades privadas", recordaban los diez rectores firmantes.

Tales palabras tuvieron respuesta un día después en otro comunicado, en este caso por parte de la Consejería de Universidad, que acusa a los rectores de desear "el cierre" del mencionado centro de SJD al no haber aceptado la oferta para que se adscribiera a alguna de las universidades públicas andaluzas. Ramón Herrera, secretario general de Universidades, las hizo responsables de "poner en riesgo el trabajo de más de 50 familias, el futuro de los alumnos que cursan el grado de Enfermería y la pérdida de 60 plazas anuales de esa titulación". Un duro reproche en el que se recordaba que, tras el desacuerdo con la US, se le ofreció la adscripción a la Universidad Pablo de Olavide (UPO), "que la rechazó".

La reacción de la AUPA

Precisamente, el rector de la Olavide y presidente de la AUPA, Francisco Oliva, ha respondido este miércoles a dichas acusaciones. Lo ha hecho negando que los rectores a los que representa hayan deseado en algún momento el cierre del centro de la orden religiosa. "Estas palabras distan mucho de la realidad", ha asegurado Oliva. "Si tan loables fueran las intenciones de la Junta, esta cuestión se hubiera hecho pública en el mes de marzo, cuando Comillas formalizó su solicitud, o en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado el 22 de mayo en Córdoba, donde los rectores preguntamos explícitamente por esta cuestión y se negó la mayor en la propia sesión del órgano consultivo”, ha abundado.

Para Oliva, la consejería que dirige Villamandos podría haber "intervenido" para que la adscripción del centro de SJD se realizase con alguna universidad privada ya asentada en Andalucía.

Lo cierto es que, como recuerda la consejería, la política seguida es no autorizar centros adscritos a otras comunidades autónomas, excepción de la que, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), implantada hace años en Sevilla, se salva Comillas, al estar reconocida como estatal por los acuerdos entre la Iglesia y la Santa Sede. Ello la exonera de que sus títulos tengan que acreditarlos antes la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), ya que lo que hace directamente la Aneca. Por tanto, esta oferta académica queda libre del control parlamentario andaluz. Puede salir adelante con el visto bueno del consejo de gobierno de la Junta.