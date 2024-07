El Macarena, único hospital andaluz en los premios nacionales del Observatorio de Adherencia Terapéutica

El Hospital Universitario Virgen Macarena tuvo un papel destacado en la VII Edición Premios Adherencia organizados por la Observatorio de Adherencia Terapéutica. Fue el único centro hospitalario andaluz que recibió el reconocimiento de estos premios nacionales que pretenden contribuir al reconocimiento público de aquellas entidades y personas físicas o jurídicas del ámbito de la sanidad que, con su esfuerzo, trabajan para conseguir una mejora de la adherencia al tratamiento de los pacientes.

En concreto fue su Servicio de Farmacia Hospitalaria el que fue objeto de tal galardón por un proyecto que consiste en evaluar la adherencia al tratamiento basal de pacientes con asma grave no controlada cuando se le propone como candidatos para un tratamiento biológico. No es inhabitual la poca adherencia de pacientes con asma al tratamiento basal, basado en inhaladores fundamentalmente. Para acceder al tratamiento biológico es requisito imprescindible que sean buenos cumplidores con su tratamiento basal, que en este caso es adicional al tratamiento basal y no sustitutivo.

“El proyecto ha demostrado ser una iniciativa significativa en la mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes con asma grave, abordando uno de los desafíos más críticos en la gestión de enfermedades crónicas”, aduce el adalid de este proyecto, Vicente Merino, farmacéutico del Hospital Universitario Virgen Macarena. Esta iniciativa, desarrollada por un equipo multidisciplinar donde participan también otros servicios y unidades del hospital sevillano como Neumología, Neumopediatría, Otorrinolaringología, Alergología y la Unidad de Investigación de Enfermería, ha calibrado la adherencia al tratamiento de estos pacientes a través de una intervención psicoeducativa.

En concreto se han combinado llamadas telefónicas por parte de farmacéuticos y consultas en persona con distintos especialistas de referencia. De esta manera se ha logrado, además de educar a los pacientes sobre la importancia del cumplimiento del tratamiento, aumentar su compromiso y confianza en el manejo de su afección.

“Los resultados indican que una proporción significativa de pacientes que inicialmente fueron clasificados como no adherentes (32%) mejoraron su adherencia post-intervención (91.5% de pacientes con buena adherencia), lo que permitió el acceso al tratamiento biológico de acuerdo a las recomendaciones de las guías de práctica clínica”, aduce Merino. Así, este proyecto ilustra la eficacia de las intervenciones personalizadas y dirigidas que integran tanto componentes educativos como de seguimiento clínicos.

Con estos premios, la Observatorio de Adherencia Terapéutica pretende impulsar la mejora de la adherencia en patologías crónicas, agudas y enfermedades raras.