El maestro sastre Manuel Ibáñez tendrá una calle en Los Remedios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado, junto con el delegado del Distrito Los Remedios, la sastrería de Manuel Ibáñez, ubicada en la calle Asunción, para comunicarle personalmente que el Ayuntamiento dedicará una calle a su nombre en el barrio de Los Remedios. La nueva rotulación se ubicará en el Pasaje de Consolación, muy cerca del histórico taller que regenta el maestro sastre en la calle Asunción. Esta rotulación tendrá que pasar primero por Junta Municipal de Distrito para ser posteriormente elevada a Pleno.

“Hoy Sevilla rinde homenaje a una generación de sastres que forma parte esencial de nuestra identidad. Manuel Ibáñez representa a la perfección el oficio, la tradición y la dedicación que nacieron en la calle San Jorge y que hoy mantienen viva en la calle Asunción. Su nombre formará parte del callejero porque forma parte de la historia viva de esta ciudad”, ha declarado el alcalde, José Luis Sanz.

Durante la visita, Sanz destacó la singularidad del negocio de Ibáñez, la única sastrería de protocolo que queda en Andalucía, un taller que “es casi parte del atrezzo de Sevilla” y un símbolo de un oficio que se resiste a desaparecer. Manuel Ibáñez, que comenzó su trayectoria con apenas 14 años, lleva desde 1986 al frente de un establecimiento que se ha convertido en referencia no solo para miles de sevillanos, sino para clientes de toda España y del extranjero.

“Manuel es un hombre muy querido, que literalmente le tiene tomada la medida a media Sevilla. Representa el espíritu de este barrio y de esta ciudad: talento, constancia, amor por su oficio y un profundo respeto por nuestras tradiciones”, subrayó el alcalde. Del mismo modo, es un comerciante muy activo en la dinamización de su barrio a través de la Asociación de Comerciantes de Los Remedios.

Sanz también destacó la implicación social del maestro sastre, participante activo en los consejos municipales del barrio, cofrade de la Hermandad de San Ildefonso y del Silencio, como lo fue su padre, Manuel Ibáñez Neri, y figura estrechamente vinculada a la vida cultural y cofrade de Sevilla. Entre sus trabajos más reconocidos figura la elaboración de la túnica del pertiguero del Nazareno.

“Sevilla tenía una deuda con artesanos como Manuel y su padre, que defienden y defendieron el comercio tradicional. Su sastrería es un patrimonio vivo que debemos proteger”, afirmó Sanz.

La dedicación de una calle a Manuel Ibáñez es una iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere reconocer la labor de quienes, como él, mantienen vivo el tejido artesanal y cultural de Sevilla.