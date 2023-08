Los magnolios de la Plaza de la Concordia de Sevilla se secan tras casi un año sin riego

Siete de los ocho magnolios de los jardines de la Plaza de la Concordia se han secado por la ausencia de riego durante casi un año. Únicamente el ejemplar más joven mantenía este martes algunas hojas verdes que indican que no ha muerto del todo. En la misma situación están todos los setos de esa plaza y otros dos árboles de la zona de juegos infantiles.

Así lo comprobó este periódico este martes, justo el día en que la plaza se empezó a vallarse por completo para el inicio de la reforma de las cubiertas del antiguo convento de San Hermenegildo que preside este enclave del casco histórico. Técnicos municipales encargados de la reforma de la cubierta explicaron a este periódico que el vallado se hace para esta obra y no tiene relación con la reforma de la Gavidia.

El Ayuntamiento de José Luis Sanz (PP) respondió, a preguntas de esta redacción, que se han encontrado la Plaza de la Concordia “abandonada y sin riego desde octubre de 2022 a causa del bando del anterior equipo de gobierno y de la falta de contrato de riego”.

El gobierno local del PP explicó que para paliar esta situación en esta plaza se han sacado por vía de urgencia dos contratos de riego, con los que se ha regado puntualmente en agosto. El primero es un contrato menor, por importe de 18.000 euros, que entró en vigor el 14 de agosto para zonas que no disponen todavía de sistemas de riego de agua potable. El segundo contrato adjudicado es un contrato por valor de 70.000 euros que permitirá llegar a toda la ciudad para regar con agua no potable la arboleda de nueva plantación.

Emasesa aporta agua bruta también

Otra de las soluciones para esta plaza se ha encomendado a Emasesa, la empresa metropolitana de aguas de Sevilla. “Hemos trabajado con Emasesa para poder regar la plaza con agua bruta (agua no potable). Emasesa está realizando esta obra menor para la acometida de aguas brutas en esta plaza y terminará la obra antes de final de esta semana”, aclaró este martes el gobierno local.

Sobre la actuación de la empresa de aguas, el gobierno de José Luis Sanz culpa al anterior equipo de Antonio Muñoz de no preocuparse por garantizar que al menos Emasesa pudiera haber regado con agua bruta otras zonas de la ciudad en esta situación. “Hemos descubierto que hay zonas que tras hablar con Emasesa se podían haber estado regando con agua bruta, pero el anterior gobierno no lo había trabajado porque no se había preocupado”, lamenta el gobierno local.

Contrato de riego paralizado

La ausencia de riego comenzó en octubre de 2022 tras el bando municipal aprobado por la alerta por sequía que solo permite el uso de agua de pozo para regar las zonas verdes y jardines. En mayo de 2023, el Ayuntamiento de Antonio Muñoz (PSOE) trató de paliar sin éxito los efectos de la sequía en las zonas verdes de la ciudad que ya no podían regarse con agua potable. La solución fue adjudicar un contrato de riego de agua no potable en camiones cisterna a la empresa Riegosur S.A. con un presupuesto de 234.600 euros. El agua no potable procedía de las regeneradas de las depuradoras.

Este contrato incluía regar por la noche los nuevos árboles plantados (en total Sevilla tiene 18.000 nuevos árboles), así como los macetones con árboles y jardinería existentes sobre todo en los distritos Casco Antiguo, Triana y Los Remedios.

El problema de aquel contrato es que su adjudicación quedó paralizada por el recurso de otra de las empresas licitadoras. Así pues, en la práctica ninguna empresa ha podido regar tampoco desde mayo hasta mediados de julio.

El nuevo gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) denunció a primeros de julio que se había encontrado paralizado el contrato de riego con agua no potable y que eso le había obligado a volver a licitar con urgencia un nuevo contrato. Así pues la falta de agua en los jardines sin sistemas de riego con agua de pozo se ha prolongado más de la cuenta: de octubre de 2022 a agosto de 2023.

Sanz culpa al gobierno anterior de la pérdida de muchos árboles

Los siete magnolios y otros dos árboles de la Plaza de la Concordia que se han secado por la falta de riego no son los únicos. En la Alameda de Hércules buena parte de los árboles más jóvenes que se plantaron recientemente también pueden verse completamente secos. Los expertos en zonas verdes calculan que los árboles secos en la Alameda suman casi una treintena, según los cálculos de Valle López-Tello, portavoz de la Mesa Ciudadana del Árbol. La situación se repite por toda la ciudad en aquellos puntos que carecen de sistema de riego con agua no potable.

En la plaza de Cuba los jardines se secaron. En la ronda de Triana “los árboles están pidiendo un SOS, algunos han muerto secos, otros todavía se podrían salvar con un par de riegos…Plaza Crucero Baleares”, denunciaba el ciudadano José Galiano en la red de twitter recientemente.

Desde el equipo de José Luis Sanz se culpa directamente de la muerte de numerosos árboles al gobierno anterior por “falta de previsión”. Esta fue la respuesta del gobierno de Sanz este martes a preguntas de este periódico. “La falta de planificación del anterior gobierno nos ha llevado a perder numerosos ejemplares. Estamos actuando con urgencia para salvar estos espacios de la ciudad dentro del marco actual de sequía. El patrimonio verde de Sevilla es una prioridad para este gobierno”.

El contrato de riegos de emergencia puesto en marcha por el área de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, cuya responsable es Evelia Rincón, abarcará un total de 32.194 m2 de parterres en los distritos Casco Antiguo, Este-Alcosa-Torreblanca, Macarena, San-Pablo-Santa Justa, Triana, Cerro Amate, Los Remedios, Nervión y Sur.