El Ayuntamiento aclara que los árboles volverán a Luis Montoto "a petición expresa de Sanz"

El gobierno local de José Luis Sanz confirmó este lunes, a preguntas de este periódico, que el tramo de Luis Montoto que está siendo reurbanizado va a contar finalmente con 7 nuevos árboles en otros tantos alcorques que se están abriendo a lo largo de los 1.200 m2 de pavimento que se está reponiendo. Así pues, el tramo sin sombra de Luis Montoto recuperará los árboles perdidos.

El equipo de gobierno recalca que “en la intervención inicial no había alcorques” y que las obras por las que se están habilitando alcorques para nuevos árboles “son trabajos que se hacen por petición expresa del alcalde, que quiere dotar de más sombra a la ciudad”. Según el Ayuntamiento, son “7 alcorques en Luis Montoto y otros 2 que se van a hacer en una placita que hay en la calle Manuel Ramón Alarcón” los que se dotarán de árboles.

La avenida Luis Montoto tendrá nuevos árboles de sombra en el tramo de acera que se ha reurbanizado este verano, una buena noticia teniendo en cuenta que esta calle es una de las más azotadas por el sol debido a la desaparición progresiva de ejemplares verdes en los últimos años. Se trata de la acera frente al Hotel Virgen de los Reyes, a pocos metros de la confluencia con Marqués de Nervión.

Lo ha celebrado este lunes la plataforma Salva tus árboles Sevilla en las redes sociales. “Están abriendo alcorques nuevos en Luis Montoto. De vez en cuando ocurren maravillas en Sevilla y hay que contarlas. Ojalá pronto más y en más calles. Hace falta, mucha falta”.

La plataforma Salva tus árboles Sevilla denunció a finales de julio que los trabajos de reurbanización de aceras en Luis Montoto se estaban ejecutando sin contemplar alcorques para reponer los árboles que faltan, que en su día se talaron y no se repusieron. En su lugar, se cementaron los alcorques.

“Esta acera, y tantas otras, de Luis Montoto son una pesadilla al sol. Queda ahora en ese tramo una jacaranda. Llego a tener siete. Se fueron talando y cementando los alcorques. Ahora están arreglando la acera.Es el momento de abrirlos, de recuperar tanto alcorque perdido.”, manifestó la entidad.

Un árbol de la especie jacaranda es lo único que queda en ese tramo de acera, lo que hace insoportable el paseo de los viandantes debido al extremo calor que soporta en verano.

La noticia de la apertura de alcorques para replantar los árboles perdidos fue acogida con entusiasmo en las redes sociales. Algunos ciudadanos comentaron que si no se habían previsto alcorques inicialmente en esta obra es porque el hotel y los bares no los quería. “Hay un hotel y bares, está claro quienes pidieron que no hubiera un solo árbol y que el ayuntamiento obedeció las órdenes de los amos y señores de la ciudad, los hosteleros”, decía uno de los comentarios.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla que gobierna José Luis Sanz se cuantifican en casi 20.000 los árboles que faltan en Sevilla, que corresponden a otros tantos alcorques vacíos o en mal estado.

El nuevo Ayuntamiento de Sevilla de José Luis Sanz se ha marcado como una de sus prioridades incrementar el número de árboles que hay en Sevilla. El primer paso será la plantación, entre noviembre de este año y febrero de 2024, de 1.151 árboles.

“La prioridad es que Sevilla sea más verde y tenga más sombra para amortiguar las temperaturas”, ha explicado el alcalde ante uno de los “tutores” que se colocarán en cada hueco donde se vaya a sembrar para que los sevillanos conozcan este plan de plantaciones.

“Será una prioridad en todos los proyectos que haya en la ciudad”, ha apostillado Sanz.

Otra vista de las obras en la avenida.