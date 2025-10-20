Solo falta el bar de Mou: la Calle Gambrinus o la Plazuela de los Barriles, entre los nombres del barrio más cervecero de Sevilla

El futuro barrio sevillano de la Cruz del Campo continúa dando de qué hablar. A la polémica por los elevados precios de las viviendas protegidas, se suma ahora un curioso detalle: sus calles tendrán todo tipo de nombres relacionado con el mundo de la cerveza. Así, los nuevos vecinos podrán pasear por la Avenida Maestros Cerveceros o quedar en la Plazuela de los Barriles, en honor a la antigua fábrica cervecera de Cruzcampo en cuyos terrenos se asienta esta nueva urbanización.

El expediente, que cuenta con el visto bueno de la Junta Municipal de Distrito de San Pablo-Santa Justa, se llevará a votación en el próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El callejero incorporará nombres, más allá de los más obvios como Callejón de la Cerveza, las nuevas vías tendrán otros nombres dedicados a las materias primas con las que se elabora este producto, como lúpulo, cebada o malta.

De igual modo, el Ayuntamiento de Sevilla ha querido homenajear a los productos de cerveza al bautizar una de las calles principales como Avenida Maeatros Cerveceros. El barrio de la Cruz del Campo contará también con el Paseo de 1904, año de la fundación de la fábrica sevillana, o la Calle Gambrinus, por el personaje mitológico que ha sido emblea de la marca. Finalmente, habrá una Glorieta de la Antigua Fábrica.

Los nuevos nombres que previsiblemente se incorporarán al callejero local son:

Avenida Maestros Cerveceros

Calle Malta

Calle Lúpulo

Calle Cebada

Calle Gambrinus

Paseo de 1904

Callejón de la Cerveza

Plazuela de los Barriles

Glorieta de la Antigua Fábrica

Altos precios y falta de accesibilidad en el residencial de Emvisesa

La urbanización de los antiguos terrenos de la fábrica de Cruzcampo ha ido avanzando no exenta de polémica durante los últimos meses. Las críticas más notables han estado dirigidas a la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, debido al precio de los 92 pisos protegidos de su promoción residencial Cruz del Campo: entre los 174.510 y los 318.039 euros.

El alcalde se Sevilla, José Luis Sanz, achacó en su momento la incidencia en estos precios de "la actualización del módulo por el Gobierno y la Junta de Andalucía" y "el alza en los costes de construcción y la inflación", así como a su fijación "en los valores máximos posibles" por parte del anterior gobierno del PSOE.

Además, un vecino sevillano agraciado dentro del cupo de movilidad reducida —entre los más de 10.000 solicitantes en total— ha denunciado en declaraciones a Diario de Sevilla que "la vivienda es exactamente igual que la del piso de arriba, tan solo se han quitado los bidés para que pueda tener la normativa cumplimentada". No obstante, Emvisesa le ha contactado para que él mismo realice las modificaciones que cosnidere sobre los planos.

La de Emvisesa no es la única promoción en construcción en la zona. El edificio Torremagna, gestionado por Metrovacesa y diseñado por ELE2F Arquitectos, ha puesto a la venta 91 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. Por su parte, la promoción Jardines de Cruz del Campo se compone de 212 viviendas y zonas comunes en un solar de 2.300 metros cuadrados.

Un 70% de suelos públicos en el nuevo barrio de la Cruz del Campo

El proyecto elaborado por la junta de compensación para los suelos de la Cruz del Campo, entre cuyos miembros está el propio Ayuntamiento de Sevilla junto con propietarios privados, recoge que el 68% de los suelos tengan usos públicos. Aparte del nuevo Parque Cruz del Campo, destaca la creación de nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Detalles de la propuesta de usos para el solar de Porcelanosa. / Departamento de Infografía.

Por su parte, en la zona se prevé la construcción de otras 194 viviendas con una edificabilidad de 24.240 metros cuadrados, además de una torre para uso terciario de hasta 17 plantas de altura, con una edificabilidad de 10.388 metros cuadrados. La Gerencia de Urbanismo está tramitando el Avance del Estudio de Ordenación que promueve la inmobiliaria del Banco Santander y propietaria de los terrenos que se encuentran junto al centro comercial Los Arcos.