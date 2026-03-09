Mañara, un puente entre el 27 y el 29

Como todos los días 9 de cada mes, los hermanos de la Caridad están llamados hoy a celebrar la santa misa por el alma de Miguel Mañara Vicentelo de Leca, noveno de los diez hijos que tuvieron Tomás Mañara Leca y Jerónima Anfriano Vicentelo, ambos de origen italiano. Una semblanza del rico prócer que se convirtió en el más humilde de los pobres sin leer a Marx fue el punto de partida de un encuentro del Aula Moscati para responder a una pregunta que sigue siendo inquietante. ¿Tienen sentido el dolor y el sufrimiento?

El año que viene coinciden el cuarto centenario del nacimiento de Miguel Mañara con el centenario de la muerte de Giuseppe Moscati, médico, investigador y profesor universitario que en 1987 fue canonizado por Juan Pablo II. Dos años antes, el pontífice polaco declaró Venerable a Mañara, cuya causa de beatificación es una de las que más tiempo lleva guardando en la simbólica ventanilla habilitada en el Vaticano.

La semblanza de Mañara corrió a cargo de Eduardo del Rey, hermano de la Caridad y pregonero de la Semana Santa de 1999, el primer pregón de este periódico que salió a la calle el 28 de febrero de ese año. Por sus orígenes sociales de buena cuna fue recibido a regañadientes entre los hermanos de la Caridad, con los que se alineó cuando vio que se dedicaban a darle enterramiento a los ajusticiados o a los ahogados que arrastraba la corriente del Guadalquivir. Esas suspicacias se invirtieron y fue nombrado hasta su muerte hermano mayor de la Caridad.

Después de esta semblanza, el periodista y médico Carlos Herrera mantuvo un diálogo con José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, en el Aula Antonio Machado de la Fundación Cajasol que llenó por completo su aforo. De la emisora en la calle Rioja a entrar por la calle Chicarreros. Herrera nunca llegó a ejercer la Medicina, pero confiesa que lo que aprendió le ha sido muy útil a lo largo de su vida.

Juan Pablo II hizo Venerable a Mañara y santo a Giuseppe Moscati

Mucha gente no es consciente de la dimensión de la vida y de la obra de Mañara. Fue uno de los grandes personajes de la ciudad que despertó la admiración del arzobispo cuando vino a la diócesis para ocupar el sillón episcopal de Juan José Asenjo. De un pastor de Guadalajara a otro de Cuenca. Saiz Meneses le dijo a Herrera que alguna vez ha pensado que la vida de Mañara llamaría la atención en todo el mundo si la llevara al cine Mel Gibson.

Obispo y periodista tienen muchas cosas en común. Son de la misma generación. Entre el 8 de julio y el 2 de agosto, durante 25 días, tendrán la misma edad (69 años). Herrera nació en Cuevas de Almazora (Almería) y Saiz Meneses en Sisante (Cuenca), pero ambos llegaron a Cataluña como hijos de emigrantes. Los dos son catalanohablantes y comparten las mismas simpatías balompédicas. Carlos Herrera, que empezó en Radio Sevilla en 1977, trabajó en Radio Mataró, el municipio natal de Lamine Yamal. Saiz Meneses fue el primer obispo de la nueva diócesis de Tarrasa, la patria chica de Dani Olmo.

El dolor no es igual que el sufrimiento. Uno tiene una dimensión física y el otro más espiritual. El Dolor es una advocación mariana y cristológica. En plena Cuaresma, hay que atravesar el Viernes de Dolores para que procesione por las calles de la ciudad la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Las quince estaciones del Via Crucis, que se inician con la condena a muerte de Jesucristo, son una respuesta contundente a la pregunta de estas jornadas del Aula Moscati.

Carlos Herrera, que pregonó la Semana Santa de Sevilla dos años después que Eduardo del Rey (en 2001, el año que terminó en Nueva York el siglo XX) invitó a su coetáneo a reflexionar sobre las consecuencias morales y científicas de tan peliaguda cuestión. Saiz Meneses tiene un autor de cabecera con el que dar respuesta a estas preguntas: el psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco Víktor Frankl, que entre 1942 y 1945 sobrevivió a cuatro campos de concentración de los nazis. La fe en ese infierno se convirtió en un kit de supervivencia.

Cristo expulsó a los mercaderes del templo y ahora los mercaderes de la ideología expulsan a Dios. Se opta por atajos para responder a la pregunta. El más socorrido es la eutanasia o el suicidio inducido. La Iglesia no se limita a refutar esa práctica (legalizada en mayo de 1940 por la Alemania nazi), sino que responde con los avances en los Cuidados Paliativos. Volviendo al viacrucis, un Cirineo con todas las bendiciones científicas para mitigar el dolor o acompañar a un final sin encarnizamientos innecesarios.

Saiz Meneses viaja todos los meses a Roma. Es miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos, pero eso no quiere decir que la causa de Mañara sea más factible. Se precisan dos milagros, uno para nombrarlo beato, otro para hacerlo santo. En su causa se cruzó el equívoco de un tarambana literario cuyas secuelas aparecen en cada fiesta de Halloween.

Independientemente de cuál sea el futuro de esta causa, en la ciudad que con los fastos del quinto centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal se prepara para celebrar los centenarios del 27 y el 29, Miguel Mañara es un puente entre ambas fechas. Quienes sean los comisarios de sendas conmemoraciones deberían incluir alguna presencia de este benefactor al que retrató Valdés Leal jurando sobre el Libro de Reglas de la hermandad de la Santa Caridad.

Miguel Mañara nace en Sevilla el 3 de marzo de 1627 y muere en 9 de mayo de 1679. En 2027 se cumple el cuarto centenario de su nacimiento: nace el año que mueren Góngora (hecho que propició el encuentro en Sevilla de los poetas en diciembre de 1927) y Juan de Mesa. En 2029, centenario de la Exposición Iberoamericana, se cumplirán 350 años de su muerte. Es uno de los doce personajes de la ciudad a los que esculpió Antonio Susillo y que aparecen en un lateral del Palacio de San Telmo. Un encargo que el escultor recibió de los duques de Montpensier. Alfonso Guerra no es hermano de la Caridad, pero estudió en el colegio Miguel Mañara (sito en el palacio donde nació el hijo de Tomás y Jerónima) y abrió en la calle Miguel (de) Mañara la librería Antonio Machado. Poeta que da nombre al aula donde debatieron Herrera y el arzobispo.