Políticos del PP y Vox acompañan a la familia de Marta en su protesta

Representantes del PP y Vox han acompañado a la familia de Marta del Castillo en la manifestación para repetir el juicio que ha congregado este sábado a más de 3.000 personas por las calles de Sevilla. La familia había subrayado que la manifestación era de carácter apolítico, si bien no se había opuesto a que acudieran aquellos políticos que quisieran hacerlo como ciudadanos. Eso sí, ninguno de ellos fue en la cabecera.

Entre los asistentes estaban el diputado del PP en el Congreso, ex ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido. De su mismo partido han ido el vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez.

"Los que vivimos este caso desde el primer momento con la familia tenemos roto el corazón y cada vez que haya una iniciativa tenemos que estar con ellos, que están absolutamente rotos", ha dicho Zoido antes de iniciar la marcha.

El ex alcalde ha insistido en que "tenemos que hacer todos los esfuerzos para llevar la tranquilidad al ánimo de la familia, que no ha podido pasar el duelo, no sabe dónde está su hija, sólo que la perdieron y no saben qué hicieron con ella".

"Para crímenes de estas características desde el PP impulsamos la prisión permanente revisable, porque era de justicia que se hiciera. Mientras no se esclarezca qué pasó con Marta y tanto desaparecidos que desgraciadamente tenemos en España, el PP estará impulsando medidas", ha asegurado.

También Vox, formación de la que el padre de Marta del Castillo se declaró simpatizante, ha estado representada por su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, quien ha querido apoyar a una familia que "sufre desde hace diez años una tortura, primero la pérdida de su hija y después no saber dónde está su cuerpo".

Para Serrano, casos como éste tienen "fácil solución" con la prisión permanente revisable. "Si al autor, ya condenado, no le merece la pena o no le compensa decir dónde está el cuerpo, que sepa que va a estar en la cárcel de forma permanente mientras no lo diga y termine la tortura para la familia". "Tiene que saber que seguirá en prisión y no tendrá permisos penitenciarios, que es la única forma de hacer la justicia que pide el pueblo".

"La solución para que en asesinatos tan repugnantes, deplorables y socialmente rechazables como éste, los autores respondan es la prisión permanente revisable", ha expuesto Serrano. En el caso de Marta del Castillo, el asesino "nos ha tomado el pelo sobre el paradero del cuerpo a los jueces, familia y al pueblo español". "Eso sí, ahora se quiere acoger a permisos penitenciarios, que no están justificados en este caso".