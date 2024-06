Manu Sánchez: "He pasado del cáncer a una conjuntivitis, mejor poquito a poco"

Un paseo por Sevilla a su lado basta para comprobar cuánto cariño le tiene la gente. Manu Sánchez (Sevilla, 1985) es reconocido cada dos metros. "Una vez me paró una señora en la calle Alfonso XII que salía de rezarle a San Judas Tadeo. Me confesóp que había orado por mi. Nos abrazos y lloramos". El buen humor es su vida, su fortaleza y su asidero. Comparece en la tertulia El Zaguán con los ojos enrojecidos: "He pasado de un cáncer a una conjuntivitis, puedo decir que mejoro poquitoa poco". ¿Qué ha aprendido de meses tan duros de lucha contra el enfermedad: "Asumir mi propia muerte. Nos morimos todos. Y aquí todo el mundo cree que va a llegar a los cien años y va a a soplar las velitas ante las cámaras del Andalucía Directo"·. Humor, siempre humor. Solo una vez actuó ante un público que no terminaba de romper a reír, salvo un grupo. Ocurrió en una actuación en Cómpeta (Málaga) Aquello le extrañó. "Después me enteré de que la mayoría eran ingleses, salvo unos españoles. ¡Me podían haber avisado antes! Yo parto de la base de que la persona más seria que conozco es mi padre. Ojo que lo contrario de alegre no es serio. Lo contrario de alegre es triste. El humor es algo muy serio. El Quijote está cargado de buen humor. Podemos ser tremendamente alegres y tremedamente serios. No tenemos que hacernos los tristes para hacer serios-sevilal es tremendantemte seria y alegre" .

¿Hacer reír a otro es un poder que tienen algunas personas? "Yo me lo tomo como una responsabilidad. Es una pirueta de la libertad de expresión. Es una prueba de inteligencia. Se puede nacer con predisposición a tomarse la vida con humor. Yo no me tengo por alguien especialmente gracioso, sino como un observador y ya después se me ocurren algunas cosas ingeniosas. En Sevilla no se puede dejar de lado el humor. El humor es una forma de entender la vida que es muy sevillana".

¿La gracia y la guasa son lo mismo? "La guasa tiene una mijita de maldad . La maldad en su justa medida es la gunidilla del guiso, el colmillito. Una pimientida, una piparrita.. Cuando se cruza de guasa a mala leche es que uno ha perdido el ejercicio. Eso ya no es buen humor. La guasa es ir por la cuerda floja, pero si se te va al pie te caes y te matas". La guasa tiene un nombre en cada sitio. En Cáduiz le llaman carga, en Granada mala follá, en Sevilla guasa... Y siempre es el humor con un popquito de picante. A mi el de Se3villa, Cádiz y Granada me parece el triángulo perfecto del humor".

¿Los sevillanos nos reímos lo suficiente de nosotros mismos? "Todo el tiempo. Saltamos si el que se ríe de nosotros viene de fuera. Somos greagrios y nos hacemos fuertes, no partimos peras. A mi hermano los cosquis se los pego yo".

¿Hace falta humor para aguantar los excesos del turismo? "Hace falta, hace falta y muy bueno O mal oído para no escuchar las trolys las despedidas de soltero... El buen humor me recuerda a los que decía Mary Poppins, Aquello de que con un poco de azúcar entrará mucho mejor esa píldora que os dan. Me parece brillante. El buen humor es ese azúcar.

"Lo primero es aparecer, reírte de ti mismo y así dejar sin armas al contrario. Es lo más sano. Si yo salgo y sigo que soy gordito feo y con los ojos colorados, ¿qué te va a contar el otro? Reirte de ti miosmo te convierte en invencible".

"Fuera de Andalucía hay humor. Los cvasos y abndaluces tenemos mucho en común. Somos muy bnuestros, nos juntamos para comer bien.El humor catalán tiene su valor. Nos reímos de cosas diferentes. En Cataluña, por ejemplo, funciona muy bien lo escatológico y no tan bien los sexual. En Andalucía nos gustan las bromas sexuales con algo de picantito, pero con lo escatológico nos podemos poner incomodillos, pensamos que no era necesario o que es inelegante. Los gallegos también tienen facilidad para el humor".

"La de payaso es una profesión preciosa. Hay que resignificar el concepto. ¿Soy showman? ¿Soy cómico? Con decir que soy payaso me vale. Me dedico a escribir para hacer reír a los demás e intento también hacer pensar"

¿Salen muchos 'payados' en los telediario? "Es que hay mucho intrusismo laboral. En el telediario salen muchos. Habría que dejar claro que la payasería es para que el que se la trabaeje".

"La falta de sentido del humor es una discapacidad para la vida cotidiana".