Mapa del coronavirus en la provincia de Sevilla: evolución del número de muertes y contagios

Crece el número de contagios por coronavirus en la provincia pero también las muertes. Sevilla suma ya seis fallecimientos, dos de ellos vecinos de los municipios de Estepa y San José de la Rinconada.

Además de en Sevilla capital, el COVID-19 se ha detectado en personas que residen en Fuentes de Andalucía, Guillena, Estepa, Coria del Río, El Viso del Alcor, Burguillos, Tocina, Carmona, Écija, Marchena, La Roda de Andalucía, Osuna, El Pedroso, San Juan de Aznalfarache, Isla Mayor, Dos Hermanas, Morón de la Frontera, Brenes, Lora del Río, La Rinconada y La Algaba.

En Sevilla se registran hasta el momento 351 casos positivos de coronavirus, con 152 personas ingresadas en centros hospitalarios y 194 en seguimiento activo. En Sevilla y su provincia hay hasta el momento cinco personas que han fallecido con coronavirus.

De lo más local a lo global. El coronavirus no entiende de política, de clases ni ideologías pero tampoco de pueblos ni de barrios. La Consejería de Salud contabiliza ya más de 245 casos de afectados por el virus de Wuhan en la provincia -hasta ahora sólo 2 fallecidos- y, aunque el grueso son vecinos de la capital, municipios de mucha población como Dos Hermanas, Carmona, Estepa o Écija se incorporan ya al listado de ciudades que están sufriendo la pandemia.

La Algaba

En La Algaba, el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Diego Agüera, ha confirmado la llegada del Covid-19 al municipio. A través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales, el gobierno local informa de la confirmación de "varios casos de coronavirus" que "que se encuentran ingresados en el hospital con evolución favorable". Del mismo modo, añade, "hay otros casos sospechosos en aislamiento hospitalario y domiciliarios" a la espera de la realización de pruebas.

El alcalde pide a sus vecinos que sean "responsables" y hace un llamamiento a la tranquilidad. "Saldremos de esto y estamos seguros de que saldremos con más fuerza, pero es fundamental que cumplamos todos quedándonos en casa", añade el comunicado.

La Rinconada

El municipio de La Rinconada no había confirmado hasta la fecha el contagio de Covid-19 de ninguno de sus vecinos. No obstante, un vecino de la localidad de 37 años, aunque residente en Sevilla, se ha convertido en la secta víctima mortal con coronavirus en la provincia. El mismo comunicado informa de la situación de otros casos sospechosos "en aislamiento hospitalario y domiciliario en permanente control" a la espera de la realización de las pruebas.

Fuentes de Andalucía

El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, ha comunicado el primer positivo en la localidad. Se trata de una persona que está aislada y en seguimiento activo en su domicilio y que se encuentra monitorizado y está en buen estado.

Guillena

El ayuntamiento de la localidad ha informado del primer caso positivo del que ha tenido constancia. El vecino se encuentra en buen estado, tanto él como su familia. Las autoridades sanitarias han activado el protocolo de confinamiento absoluto. Desde el Ayuntamiento insisten en la obligación de poner de nuestra parte para frenar los contagios, no saliendo de casa y siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las administraciones competentes.

Lora del Río

Nuevo municipio que se suma en Sevilla al mapa del coronavirus. La corporación municipal lo ha comunicado tras una reunión extraordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lora del Río de la Junta de Portavoces y presidida por el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado Aguilar, junto con los portavoces municipales Eloy Tarno (PP), Fran Carrasco (PSOE, presencia telemática), Miguel Angel Rosa Moreno (IU) y Miguel Angel Nogales Rudas (CcL).

Lamentablemente, se ha confirmado el caso de un vecino de Lora del Río con coronavirus, que se encuentra en ingreso hospitalario y con evolución favorable. Al mismo tiempo se ha informado de que hay 29 personas de Lora del Río en aislamiento domiciliario en permanente control y contacto telefónico con las autoridades sanitarias.

Brenes

El Ayuntamiento de Brenes también informa del primer caso de coronavirus en el municipio. A través de un comunicado, el alcalde Jorge Barrera, siente "esta triste noticia" e invista a sus vecinos a no desanimarse. "La persona afectada está en manos de los profesionales sanitarios de la sanidad pública", matiza.

"Desde el Ayuntamiento seguiremos actuando con todos los medios y recursos que estén a nuestro alcance para prevenir y luchar contra el Covid-19", concluye el escueto comunicado.

Dos Hermanas

En la localidad nazarena hay constancia de dos casos en seguimiento activo en sus domicilios, uno de ellos incluso con algún día con fiebre. Al no haberse realizado pruebas en los días previos el número no de casos no se conoce pero se prevé que tenga un repunte al alza.

Isla Mayor

En la localidad de Isla Mayor hay datos de tres personas aisladas bajo vigilancia y seguimiento telefónico. La Policía Local de Isla Mayor ha comunicado que desde que se inició el estado de alarma se han tramitado seis denuncias por incumplimiento de limitación de la libertad de circulación de las personas, así como una infracción grave por el incumplimiento de la suspensión de apertura al publico de un establecimiento de la localidad.

Morón de la Frontera

El alcalde de Morón de la Frontera ha confirmado "algún caso en el municipio", en una declaración a sus vecinos, del que ha tenido conocimiento por familiares y amigos de la localidad.

Estepa

La localidad de Estepa contabiliza a ocho personas contagiadas de coronavirus, una de las cuales ha fallecido en las últimas horas según ha confirmado el alcalde, Antonio Muñoz. Se trata de un hombre de 59 años y con patologías previas, que llevaba varios días ingresado en la UCI del Hospital Comarcal de la Merced de Osuna, donde finalmente falleció la noche del sábado. En Estepa hay siete casos de coronavirus activos en estos momentos, de los cuales sólo la persona que ha fallecido se encontraba más grave, en la UCI.

Las mismas fuentes avisan de que, de los siete vecinos de la localidad que han dado positivo por Covid-19, seis están ingresadas en el hospital comarcal de Osuna y uno se mantiene en aislamiento domiciliario.

Ante esta situación, el alcalde Antonio Jesús Muñoz Quirós ha hecho un llamamiento a la calma a través del canal de Facebook del Ayuntamiento y pide "confianza en el sistema sanitario y en sus profesionales". Del mismo modo, el regidor aclara que "todos los contactos de los afectados están en aislamiento preventivo en sus domicilios a la espera de que puedan ser sometidos a algún tipo de pruebas". Además, el alcalde ha llamado a "no hacer caso a los bulos y las informaciones no oficiales que se vierten en las redes".

Marchena

También Marchena ha confirmado en las últimas horas el positivo en Covid-19 de cuatro de sus vecinos en apenas cuatro días. Del primero de ellos se informaba el martes por la noche a través de la televisión local dada la circunstancia de que el afectado es un cámara que trabaja en el medio.

Precisamente esta situación ha provocado tanto el cierre de la televisión, dado que el contagiado estuvo en contacto con todos sus compañeros hasta el pasado viernes cuando se empezó a encontrar indispuesto, como la cuarentena voluntaria de toda la corporación municipal ya que el afectado estuvo grabando el viernes una reunión en la sala de plenos.

El segundo positivo por Covid-19 en el municipio, según informan los medios locales, sería una mujer que viajó recientemente a Benirdorm que también dio positivo el martes y que se encuentra hospitalizada. La tercera persona que ha contraído coronavirus en Marchena se encuentra confinada en su casa y no presenta síntomas de gravedad, según las fuentes municipales.

También en aislamiento domiciliario se encuentra el cuarto caso confirmado que se trata de un Policía Local y hay otro compañero con síntomas a la espera de que se le practiquen las pruebas pertinentes.

El Viso del Alcor

El Ayuntamiento de El Viso de El Alcor también confirmó este lunes el primer contagio en el municipio. En este caso se trata de un varón de más de 65 años residente en una residencia de mayores que se encuentra ingresado en el Hospital de Valme y que, en principio se trataría de un contagio local al no poderse acreditar ningún contacto con personas afectadas o haber viajado a zonas de riesgos.

Desde el Ayuntamiento se informa de que la situación "está controlada" y tanto trabajadores como el resto de compañeros de la residencia se encuentran en estos momentos "asintomáticos" y se ha procedido a una desinfección a fondo de las instalaciones.

Écija

En Écija, una mujer de 83 años es hasta la fecha el único caso confirmado de coronavirus en el municipio. La mujer se encuentra ingresada en el Hospital de Osuna con una neumonía previa y está estable y, según han confirmado confirmado el Gerente del Área Sanitaria de Osuna, Ricardo Gil- Toresano y la portavoz del Gobierno Local, Rosa Pardal, el epidemiólogo del Hospital Comarcal de Osuna se pondrá en contacto con sus familiares para hacer la denominada encuesta epidemiológica y tratar de averiguar cómo ha resultado infectada la paciente.

El propio gerente del área sanitaria asegura que a los familiares se les impondrán unas medidas incluso más estrictas que las que ya tenemos a raíz de detectarse el estado de alarma en nuestro país.

La Roda de Andalucía

El alcalde de La Roda de Andalucía, Juan Jiménez, confirmó este martes el primer caso de coronavirus en la localidad. A través de unas declaraciones en los medios locales, el primer edil pide a los ciudadanos que sean "conscientes con la gravedad de la situación" y hace público el nombre del afectado dada la "extrema gravedad" del círculo de personas que habrían estado en contacto con el afectado, que hace apenas unos días enterró a su mujer en un sepelio en el que, asegura el alcalde, "acudió prácticamente toda La Roda de Andalucía además muchísimas personas de fuera". En este sentido pide a todos los asistentes a "mantener una severa cuarentena" para evitar la propagación del virus por el municipio.

Casariche

En el municipio de Casariche no se han dado casos de afectados por coronavirus hasta el momento, sin embargo, el Ayuntamiento, a través de un bando municipal que firma el alcalde Basilio Domingo Carrión Gil, transmite a sus vecinos las medidas dictadas por las autoridades sanitarias en la localidad a raíz del entierro de la mujer del vecino de La Roda de Andalucía contagiado.

De este modo, el regidor casaricheno recoge en el escrito municipal que, por orden de las autoridades sanitarias "todas las personas que asistieron el pasado lunes 9 de marzo al tanatorio de La Roda de Andalucía y/o el martes 10 de marzo al funeral celebrado en la citada localidad sevillana, y además estuvieron en contacto directo (besos, abrazos, saludos, conversaciones a menos de un metro de distancia…) con el vecino de La Roda de Andalucía que ha dado positivo en coronavirus COVID19, deben de inmediato ponerse OBLIGATORIAMENTE en cuarentena domiciliaria".

Carmona

También hay una persona afectada en Carmona, en concreto en la pedanía de Guadajoz, según ha aclarado el alcalde Juan Ávila, y del que se desconocen más datos.

Tocina y Los Rosales

Tocina y Los Rosales también confirmada por el alcalde Francisco José Calvo. El primer edil ha explicado a través de un comunicado que la persona que ha resultado positivo en coronavirus es un vecino del municipio que lleva hospitalizado varios días en el hospital y ha dado positivo este miércoles.

El regidor ruega a la población "que siga las instrucciones y que tome todas las medidas de precaución, más aún ahora que el virus ha llegado a la localidad".

El Pedroso

Este miércoles se ha conocido también el primer contagio de Covid-19 en la Sierra Norte de Sevilla, en concreto en El Pedroso. La noticia ha sido confirmada por el alcalde del municipio, el socialista Juan Manuel Alejo Gala a través de un comunicado que ha dirigido a sus vecinos en el que pide "calma y a la confianza" de los profesionales sanitarios.

El primer edil no aclara ni el sexo ni la edad de la persona afectada, pero sí que se encuentra hospitalizada. No obstante, según ha podido saber este periódico se trata de una mujer de 90 años. El comunicado municipal sí aclara a sus vecinos que "desde los servicios médicos se han realizado los protocolos de prevención y aislamiento establecidos, incluidos el círculo más próximo de contactos".

Este caso es el primer contagio que se da en la Sierra Norte desde el inicio de la crisis sanitaria.

Osuna

Osuna es el último municipio en confirmar este miércoles su primer vecino contagiado con coronavirus. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Rosario Andújar, que lamentaba "una noticia que sabíamos que llegaría y que lamentablemente ya ha ocurrido".

Andújar apela a "la responsabilidad de todos y cada los vecinos" para mantenerse en casa "todo el tiempo posible, saliendo el tiempo estrictamente necesario e imprescindible y que esas salidas se hagan sólo para hacer las actividades que a día de hoy están permitidas y se hagan siempre individualmente".

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado una serie de medidas para evitar la propagación del virus por el municipio. Para garantizar aún más esa medida de confinamiento, la alcaldesa de Osuna indica que se va a regular las horas de paseos de las mascotas. "Va a salir un bando estableciendo que el horario será de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 20:00 a 21:30.

Todo ello insistiendo y reiterando nuestra petición de mantenernos en casa, además de lavarnos las manos permanentemente y de cuidar al máximo nuestra higiene personal para no contagiarnos y no contagiar a nadie", explica a través de un comunicado.

Burguillos

El primer caso de coronavirus en Burguillos fue confirmado este jueves 19 de marzo por el alcalde Domingo Delgado. A través de un comunicado dedicado a sus vecinos, el regidor comunica la información que le ha sido transmitida desde la Delegación de Provincial de Salud en la que se confirma un caso de coronavirus en Burguillos. "Igualmente me comunican que se ha activado el protocolo previsto para poner en cuarentena a aquellas personas que han estado en contacto con ella y susceptibles de contagio. Ruego a la población que siga las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y tomen todas las medidas de precaución, más aún ahora que sabemos que ha llegado a la localidad", comunica el alcalde.

Coria del Río

El Ayuntamiento de Coria del Río ha informado de la confirmación el jueves 19 de marzo del primer positivo en Covid-19 en la localidad, sin que por el momento hayan trascendido más datos oficialmente.

San Juan de Aznalfarache

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha confirmado este viernes la existencia de tres positivos en coronavirus en la localidad, en concreto en el geriátrico Joaquín Rosillo.

A través de un comunicado en sus medios oficiales, el alcalde Fernando Zamora informa de que los afectados son tres residentes en la citada residencia de ancianos, según les ha confirmado la dirección del centro. De ellos, dos se encuentran ingresados en un centro hospitalario y el tercer caso permanece, en aislamiento, en el geriátrico.

Fernando Zamora subraya que el director del centro, Enrique Rodríguez, le ha transmitido que "desde el primer momento se han adoptado todas las medidas de prevención y aislamiento para los usuarios, así como las medidas de protección para el personal", circunstancia por la que todos los mayores que viven en la residencia "se encuentran aislados en sus habitaciones y las familias están informadas de la situación desde el primer momento".

"Las autoridades sanitarias están coordinadas con el centro y el Ayuntamiento de San Juan de San Juan de Aznalfarache se mantiene informado y ha puesto a disposición del Geriátrico toda su colaboración", concluye el comunicado del alcalde.