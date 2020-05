El mapa de Sevilla del coronavirus: 2.982 casos positivos

En el siguiente mapa se pueden consultar el número de casos positivos de coronavirus declarados entre los habitantes de los municipios de Sevilla, así como la tasa de contagio, número de fallecidos, curados y casos activos de la pandemia en la provincia de Sevilla.

Transcurridas 24 horas desde el último comunicado oficial, las cifras de la pandemia en Sevilla se han movido poco al iniciar la segunda semana de Fase 1 de desescalada. Sólo cuatro nuevos positivos por test serológicos, ninguno por PCR, 40 personas más recuperadas y 36 casos activos menos.

El balance de casos diagnosticados de coronavirus en Sevilla a día de hoy es de 2.982. Los fallecidos con COVID-19 en Sevilla son en total 275. 1.196 personas han requerido hospitalización, de las que han tenido que pasar por las UCI sevillanas 148 personas. El número de curados del coronavirus en Sevilla y su provincia es de 1.880 personas.

Los casos activos de coronavirus en Sevilla y su provincia son 827, 36 menos que los que se tenían registrados ayer, siguen siendo menos que los casos activos de Covid-19 en Sevilla y su provincia.

La Junta de Andalucía ha comunicado que en los hospitales sevillanos hay actualmente 42 personas hospitalizadas, de las que 13 permanecen en las UCI de Sevilla y su provincia. El Hospital Virgen del Rocío comunicaba el sábado 16 que no tiene pacientes ingresados en UCI por Covid-19.

El número de casos detectados aumenta en cuatro personas, ninguno de ellos por PCR en las últimas 24 horas, dejando el número total de positivos diagnosticados en Sevilla en 2.982. Los casos activos en Sevilla y su provincia son 827 al descontar de los diagnosticados las víctimas mortales y las personas que han recibido el alta.

Los fallecidos en Sevilla con coronavirus son ya 275, ninguna persona ha muerto con la enfermedad en las últimas 24 horas.

En el acumulado, las personas que han requerido ingreso en los hospitales sevillanos es de 1.196, mientras que el número de personas en las UCI es de 148.

El número total de personas curadas en Sevilla es de 1.880. La cifra se ha incrementado desde la última comunicación en 40 personas.

Casos de coronavirus por distritos sanitarios de Sevilla

Con los datos más recientes, el distrito sanitario de Sevilla, que abarca el área sanitaria de la capital hispalense, acumula 1.458 positivos, algo menos de la mitad de los 2.982 contagios que hay contabilizados en la provincia.

Distrito Sevilla: 1.458 (127 muertos)

Distrito Sevilla Sur: 574 (56 muertos)

Distrito Aljarafe: 562 (49 muertos)

Distrito Sevilla Norte: 233 (25 muertos)

Distrito Sevilla Este: 154 (17 muertos)

Casos de coronavirus en Andalucía

El número de personas que han dado positivo en las pruebas del SARS-CoV-2 en Andalucía asciende ya a 16.427. Se han comunicado 25 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

Los casos activos de coronavirus en Andalucía actualmente son 4.428 repartidos por provincias de la siguiente manera: Almería 190 casos activos, Cádiz 798, Córdoba 240, Granada 303, Huelva 81, Jaén 447, Málaga 1.542 y Sevilla con 827 casos activos.

Actualmente, 261 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 64 se encuentran en UCI.

Almería 487 curados (190 casos activos)

Cádiz 565 curados (798 casos activos)

Córdoba 1.350 curados (240 casos activos)

Granada 2.524 curados (303 casos activos)

Huelva 392 curados (81 casos activos)

Jaén 1.171 curados (447 casos activos)

Málaga 2.302 curados (1.542 casos activos)

Sevilla 1.880 curados (827 casos activos)

Las víctimas mortales en Andalucía con coronavirus son 1.358. El balance del día no deja víctimas en las últimas 24 horas entre las ocho provincias andaluzas por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Casi el 85% de las ciudades y pueblos de Sevilla (83,1%) han tenido algún positivo por coronavirus entre sus habitantes y que ofrecemos a continuación en un mapa de calor.

De norte a sur y de este a oeste, la pandemia del coronavirus ha atravesado la provincia de Sevilla, dejándose notar más en localidades como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Lebrija o San Juan de Aznalfarache, las más afectadas tras Sevilla capital.

En el siguiente mapa se pueden consultar el número de casos positivos de coronavirus declarados entre sus habitantes.

Como islas en medio del mar de la pandemia han quedado pueblos como Lantejuela, Aguadulce, Algámitas, Almadén de la Plata, Badolatosa, El Coronil, El Garrobo, El Madroño, El Palmar de Troya y un puñado más de ellos entre los que no hay declarado ningún caso hasta el momento.

En la provincia de Sevilla sólo 17 localidades de un total de 106, incluida la capital, no han presentado ningún caso positivo de coronavirus entre sus vecinos.

En el listado de los 106 pueblos de Sevilla, figuran entre los municipios con más positivos Arahal, donde había 63 casos –en esta localidad hay una residencia donde han fallecido varios mayores–, mientras que en Mairena del Aljarafe hay otros 60 casos.

Otras localidades que acumulan varios positivos son Tomares (39 casos), El Viso del Alcor (30), La Rinconada (30), Marchena (29), Paradas (28), Coria del Río (23), Utrera (22), Bormujos (21), Castilleja de la Cuesta (21) Morón de la Frontera (20), Estepa (19), Carmona (19) y Écija, Espartinas y Los Palacios, con 17 positivos en cada municipio.

En Camas hay 16 casos, 15 en La Algaba, 13 en Osuna, mientras que en Sanlúcar la Mayor y Umbrete hay 11 contagios en cada municipio. En Almensilla hay 9 casos, los mismos que en Pilas y Tocina, y ocho en Cantillana.

Casos en los distritos sanitarios de Sevilla

La división en distritos sanitarios no coincide con las fronteras provinciales a las que estamos habituados. De esta manera, en los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla se contabilizan positivos en municipios como Cala (un caso), Hinojos (dos casos) o Chucena (un caso) que pertenecen geográficamente a la provincia e Huelva.

Coronavirus en Sevilla

El miércoles 26 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en Sevilla. El paciente, un hombre de 62 años, se convertía en el noveno caso en España y el primer contagio local, puesto que no había viajado a ninguna de las zonas afectadas en aquel momento.

Desde entonces las cifras han ido en aumento hasta alcanzar las magnitudes que se pueden observar en el gráfico bajo estas líneas. Un aumento de casos, ingresos y muertos hasta colocarnos en la situación de pandemia.

Afortunadamente y con el paso de los días, el número de personas recuperadas de la enfermedad también ha ido creciendo dejando paso a la esperanza de que, como dicen muchos de los carteles que adornan las ventanas con niños, Todo va a salir bien.

Casos activos de coronavirus en Sevilla

Los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias acumulan cada caso descubierto desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ese mismo paso de los días hace que, más que el total de casos diagnosticados, podamos fijarnos en el número de casos activos de coronavirus en Sevilla y su provincia, como dato más exacto del alcance de la pandemia.

El número de casos activos se obtiene al restar del total el número de pacientes que han recibido el alta médica tras curarse de la COVID-19 y el de los fallecidos víctimas de la enfermedad.

Muertes versus altas en Sevilla

La lucha contra el coronavirus en Sevilla tuvo un comienzo desalentador al comparar las cifras de recuperados frente a las de fallecidos. No fue hasta el 8 de abril cuando esa tendencia se invirtió y por primera vez se contaron más personas recuperadas que aquellas que fueron vencidas por la enfermedad.

Así cumple el confinamiento la provincia de Sevilla

Tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento, el big data está sirviendo para corroborar también que, al menos desde el punto de vista estadístico, la población española ha reducido su movilidad drásticamente, como se le ordenaba para frenar el virus y los municipios de Sevilla no son una excepción.

De forma global, más del 85% no se mueve de su área de residencia en horario laboral y por un periodo de más de dos horas. No obstante, en estas cifras no están incluidas otras ausencias del hogar por menos tiempo y más cerca.

El INE aporta datos territoriales, no por municipio en todos los casos, pero sí de áreas de residencia (a partir de 5.000 habitantes) que permiten concluir que en Sevilla la mayoría de los municipios quedó por debajo de la media de movilidad del país, que es en el área metropolitana donde ha seguido habiendo más desplazamientos (con excepciones y sin especificar si hay causa justificada) y que donde menos es en la Sierra Norte. También hay grandes diferencias dentro del territorio.

Según los datos que pueden consultarse en la web del INE (del 16 de marzo al 10 de abril) y con la referencia del último lunes laborable del que hay datos (6 de abril), Paradas fue el municipio en el que más población se ausentó durante un tiempo de su área de residencia, el 16,59%. Al otro lado, se situó Las Cabezas, con sólo el 3,5.

Balance del coronavirus en Andalucía

Número de casos positivos de coronavirus acumulados por provincias. Los datos reflejan la desigual incidencia del virus en las ocho provincias de Andalucía. Según los casos, la comunidad andaluza parece dividida en tres zonas. De un lado Málaga, Granada y Sevilla, donde el virus ha causado el mayor número de contagios; una zona "templada" compuesta por las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén, en las que los casos han ido creciendo, pero de manera más lenta que en las tres primeras provincias señaladas.

En el extremo de la menor incidencia del virus están los extremos de Andalucía: Huelva y Almería, donde han padecido la pandemia pero con unas tasas menores a las del resto del territorio andaluz.

Municipios de Sevilla con positivos confirmados

Con la comunicación oficial de la Junta de Andalucía de los casos por localidades, los municipios que han tenido casos de coronavirus además de Sevilla capital son los siguientes: