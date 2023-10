Cascadas de renuncias entre los médicos especialistas de la privada a ver pacientes de compañías aseguradoras

Los médicos de la sanidad privada llevan meses librando su propia batalla y no piensan parar hasta ganar la guerra. Cada vez son más las especialidades que están cesando su actividad en Sevilla con varias compañías aseguradoras tras meses intentando sentarse a negociar una actualización de sus tarifas conforme al IPC, después de más de 25-30 años congeladas.

Una drástica medida que ya comenzaron los médicos digestivos el pasado 1 de julio suspendiendo de forma indefinida el ejercicio de las consultas y endoscopias a pacientes de DKV y Mapfre y, poco después, Asisa, pero que se ha acentuado en las últimas semanas, cuando también han empezado a aplicarla otras especialidades. Urólogos, cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos, cardiólogos, pediatras y traumatólogos también están ya cesando su actividad en sus consultas a pacientes asegurados con ciertas compañías con el objetivo de "forzar el diálogo" y así poder "dignificar" su profesión y "mejorar la calidad de la atención que se presta a los pacientes".

La hoja de ruta incluye seguir parando progresivamente con el resto de compañías "hasta que se sienten" para negociar una actualización de los baremos, "claramente desfasados por los tiempos inflacionistas que corren y obsoletos en algunas de las técnicas que aparecen en los nomenclátores existentes", manifiesta el presidente de la Asociación Sevillana de Aparato Digestivo y Endoscopia (Asadye), el doctor Javier Romero.

El médico de digestivo añade que, aunque con matices, "en todas las especialidades se da el mismo discurso". "La base es la misma. Pedimos una actualización de baremos y, sobre todo, una dignificación de nuestra profesión, redundando en la calidad de la atención al paciente", defiende el doctor Romero que concreta que, en su caso personal, lamenta que, tras 13 años trabajando en la privada, cobre exactamente lo mismo que cuando empezó. "No me han subido ni un euro en la inmensa mayoría de los actos médicos realizados y, evidentemente, el nivel de vida ha subido. Vivimos una situación inflacionista, las compañías ganan cada vez más dinero, también los centros hospitalarios y nada de eso se ve reflejado en nosotros, que somos los que vemos a los pacientes con los que ganan dinero", apostilla.

Los profesionales estiman, que, según una campaña de difusión lanzada previamente por el Colegio de Médicos de Sevilla, que puso en marcha este movimiento, la actualización de baremos podría llegar a un 145% del IPC. "Obviamente, no queremos que esa subida sea de golpe, pero es algo que nos pertenece y por eso queremos que nos escuchen y que se podría hacer de manera progresiva", sostiene el especialista que detalla que, en estos momentos, vienen a estar cobrando una media de "entre siete y diez euros netos por consulta de media, incluso menos en algunas consultas tipificadas como revisiones".

Además, se quejan los especialistas, con el dinero que les abonan tienen que sufragar bien su propia consulta, con su asistente, impuestos, seguridad social y todos los gastos derivados (seguros, alquiler, suministros) o bien un porcentaje a un hospital privado.

Los profesionales lamentan que a todo esto se une el "desconcierto" de los pacientes que no saben por qué no pueden contar con su médico de confianza. "El discurso de las aseguradoras con los pacientes no es el adecuado y la información que les trasladan a los pacientes parece que no es la real. Los pacientes de compañías llaman para coger una cita y se les dice que las agendas están cerradas, pero realmente no saben el porqué no pueden coger esa cita", afirma el doctor Romero.

Por otro lado está la "gran demora" que también existe en la privada. "Por supuesto, es otra de nuestras quejas. Estamos en contra de todas esas pólizas que se están vendiendo a precios irrisorios. Los pacientes que están pagando grandes cantidades al mes desde hace muchos años tienen las mismas opciones que el que acaba de hacerse una póliza por veinte euros. Eso está creando el runrún entre los pacientes de que es imposible coger una cita y la típica frase, cada vez más común, de que esto está como la seguridad social. No hay derecho que una atención especializada que siempre ha sido tan accesible ahora sea prácticamente imposible por ese aumento y abaratamiento de las pólizas", sentencia el especialista de Aparato Digestivo.

"Básicamente, lo que queremos es que las compañías se sienten con nosotros para negociar una actualización de los baremos, claramente desfasados por los tiempos inflacionistas que corren y obsoletos en algunas de las técnicas que aparecen en los nomenclátores existentes, que datan de hace 30 años, y que ya ni se realizan o se han modificado considerablemente, pues nuestra especialidad se ha hecho cada vez más intervencionista, aumentando los procedimientos terapéuticos de forma notoria", concluye.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, critica que las compañías aseguradoras estén intentando poner soluciones a través de reuniones con los profesionales "de forma individualizada". "Creo que están en un error porque son las asociaciones de las distintas especialidades las que representan a todo el colectivo que trabaja para esa compañía", afirma.

Carmona aboga por llegar a un entendimiento "a través del diálogo" y explica que, desde el Colegio, se está "mediando" para llegar a buen término "cuanto antes mejor", pero es consciente de que el camino no será fácil. En esa mediación, el organismo sí se está reuniendo con las aseguradoras, según apunta su presidente, "Estoy intentando convencer a unos y otros, pero las compañías lo ponen muy difícil porque están muy cerradas a reunirse sólo con los médicos individualmente", insiste. Por su parte, este miércoles han sido convocadas las 21 asociaciones de especialidades médicas de Sevilla a una reunión en el Colegio para analizar la situación.