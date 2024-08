Un medio británico se hace eco de los cortes de agua en los pisos turísticos ilegales: “Una lucha contra el turismo masivo británico”

Las decisiones que el Ayuntamiento de José Luis Sanz ha tomado para combatir los pisos turísticos sin licencia en la ciudad de Sevilla ha sido noticia. Una de las decisiones que más ha dado mucho que hablar a nivel nacional son los cortes de agua que el Ayuntamiento busca que se produzcan en los pisos turísticos ilegales, un hecho que también ha llegado a medios extranjeros, que se han hecho eco de la noticia fuera de las fronteras nacionales.

Una guerra contra los turistas británicos que no existe

Uno de ellos ha sido el diario Birmingham Live, cuyo titular cambiaba la naturaleza de la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla para convertirla de alguna forma en un ataque contra los ciudadanos británicos. En el mismo avisaban de que "España 'luchará' el turismo masivo británico 'cortando el agua'", un titular bastante llamativo que no se corresponde ni siquiera del todo con el cuerpo de su noticia, en la que no se vuelve a hacer referencia a esa supuesta lucha del Ayuntamiento de Sevilla (o de las instituciones españolas en general) contra los turistas de Reino Unido. En el texto se explican las medidas del Ayuntamiento y las estimaciones que hablan de la existencia de entre 5.000 y 7.000 viviendas turísticas que operan sin licencia, así como otras medidas relacionadas con el turismo masivo en Sevilla más allá de los cortes del agua corriente, como la propuesta de cobrar entrada en la Plaza de España que dio a conocer Sanz hace unos meses.

Curiosamente no ha sido la única noticia reciente de este mismo medio sobre el tema. En esta se utiliza también otro titular cuanto menos llamativo sobre la ciudad y las palabras del alcalde como si fueran dirigidas únicamente a ciudadanos de Reino Unido que acuden a pasar unos días en Sevilla. Si Sanz hablaba de que "no cabe ni un piso turístico más" en la ciudad, las medidas que tomará y la necesidad de coexistencia entre el turismo y los sevillanos, el medio comienza su texto diciendo que "los turistas británicos han sido alertados de que España no cuenta con más espacio para ellos en mitad de una crisis de saturación turística" para posteriormente citar las declaraciones del alcalde sevillano.

Aunque muchos turistas que visitan la ciudad proceden de las islas, el pasado 2023, los turistas británicos fueron la tercera nacionalidad más numerosa, agrupando aproximadamente el 10% del total de los turistas internacionales que llegaron a la ciudad, según los datos de la Diputación de Sevilla. Se sitúan por detrás de los estadounidenses (más del 11%) y los franceses (los más numerosos, en torno al 16% del total).

Por otra parte, parece que esta guerra contra los turistas procedentes de Reino Unido solo existe para este medio, ya que muchos otros diarios internacionales no centran las medidas del Ayuntamiento como un intento de ataque a un grupo concreto de turistas, ni siquiera contra los turistas en general, sino que hablan de las medidas como una forma de controlar los apartamentos turísticos ilegales que han provocado graves críticas de la población local que intenta convivir con los problemas relacionados con la proliferación de este tipo de viviendas.