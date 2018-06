Una alumna del Buen Pastor logra la nota más alta de Sevilla en Selectividad

Cuando Elisa Marañón Piñero era pequeña soñaba con ser médico. El cuerpo humano le fascinaba, sus secretos y funcionamiento. Su apellido, el mismo que uno de los grandes de la Ciencia y la Medicina del siglo XX, ya la marcaba. Esta joven sevillana, alumna del Colegio Buen Pastor, va a conseguir su propósito y estudiará Medicina en la Universidad de Sevilla gracias al 13,925 que ha logrado en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión (Pevau), la nota más alta de la provincia.

“Durante la Selectividad estaba súper nerviosa, tenía mucho miedo a lo que me iba a encontrar. El estrés y la presión fue lo que peor llevé de todo”, reconoce esta joven que a mediados de julio representará a España en la Olimpiada Internacional de Biología, que se celebra este año en la ciudad iraní de Teherán, tras conseguir el oro en la XIII Olimpiada de España de Biología.

“¿Mi secreto? Supongo que trabajar mucho y dedicarle a cada cosa su tiempo, el necesario, no más”, reconoce Elisa Marañón. “Este año me he centrado en segundo de Bachillerato, pero soy una chica normal a la que le gusta el deporte y la música, de hecho toco el piano”.

Elisa Marañón, que se examinó en la Hispalense, ha sacado un 10 en todos los exámenes de Selectividad, excepto en Historia de España, que obtuvo un 9,75, y Lengua Castellana y Literatura, con un 9,5. “Yo estoy encantada, pero mis padres más”, destaca.

Más del 94% de los sevillanos han aprobado este año la Pevau, dos puntos porcentuales más que el año pasado. En concreto, de los que 9.048 jóvenes que se examinaron finalmente en la Universidad de Sevilla han aprobado el 94,40%, tres puntos más que en la convocatoria de junio de 2017. La nota media de estos alumnos ha sido de 7,397 en el caso de los hombres y de 7,513 en el caso de las mujeres, siendo ésta superior a la de los que se han presentado sólo a la Prueba de Acceso (6,353 en el caso de los hombres y 6,798 en el de las mujeres).

La segunda calificación más alta corresponde a una estudiante del IES Murillo

En el caso de la Universidad Pablo de Olavide, el índice de aprobados ha sido del 94,05%, es decir, han superado las pruebas 949 de los 1.009 jóvenes que se presentaron en esta institución.

La estudiante con la segunda nota más alta de Sevilla ha sido María Lourdes Linares Barrera, del Instituto de Educación Secundaria (IES) Murillo. La joven ha sacado un 9,950 en la llamada antiguamente fase general, y un 13,906 sobre 14 como nota final.

Carlos Contreras Mejías es otro de los estudiantes con las mejores calificaciones de la provincia. Este alumno de IES Néstor Almendros, en Tomares, ha obtenido un 9,895 como nota de acceso y un 13,895 como calificación final. “Al principio estaba muy nervioso pero tras el primer examen, el de Lengua, ya me relajé”, admite este tomareño.

El joven quiere estudiar el próximo años Medicina, aunque reconoce que no se ha decidido hasta el último momento. “Desde pequeño he querido ser médico, me llamaba mucho la atención, pero también me gustan mucho las matemáticas.Además, mi padre es profesor de Matemáticas en la Universidad de Sevilla, pero al final me he decantado por Medicina”.

La noche antes de que comenzara los exámenes de Selectividad, Álvaro Escalera Cordero, no podía dormir. Hoy se ríe de esos nervios y más después de conocer su nota, un 13,741 sobre 14, la calificación más alta de aquellos que se examinaron en la Universidad Pablo de Olavide.

“El primer día fue horrible. No llegué a dormir la noche anterior y cuando me levanté tuve que tomarme una tila. Estaba atacadísimo”, confiesa este joven de 18 años alumno del IES Mariana Pineda de Montequinto, que quiere estudiar el doble grado en Ciencias Políticas y Derecho que ofrece la Pablo de Olavide.

Escalera reconoce que “se pasa muy mal en Selectividad” innecesariamente. “Desde el primer día en el instituto te meten miedo. Te dicen lo importante que es este examen y te preparan psicológicamente para algo muy duro, pero luego, conforme vas haciendo los exámenes te das cuenta de que no es para tanto y creo que en el instituto deberían enseñarnos a rebajar esos nervios, que pueden jugarte una mala pasada, y a normalizar la situación”, señala este joven, que ha estudiado el Bachillerato de Ciencias Sociales, en cuyo último curso ha obtenido una nota media de 10, matrícula de honor.

“El examen que mejor me salió fue el de Economía de la Empresa, me salió especialmente bien, y de hecho he sacado un 10 redondo, el único. Las demás calificaciones están en torno al 9 y 9,5”, indica. “No me esperaba una nota tal alta pero sí sabía que iba a ser muy buena. Yo estoy muy contento, pero mi madre está eufórica, se tira de los pelos”.

Este joven vecino de Montequinto no sabe aún a qué quiere dedicarse profesionalmente en un futuro aunque sí tiene claro que estudiará el doble grado en Ciencias Políticas y Derecho. “Realmente lo que me interesa, y bastante, es la política, creo que es un tema que nos compete a todos”.

Otra de las sevillana con una de las notas más alta ha sido Irene Prieto Rodríguez, del IES Velázquez, que ha logrado en la fase de acceso un 9,950. Su calificación final ha sido de 13,700. Ella también se presentó a la prueba en el campus de la Pablo de Olavide.

La intención de esta joven de 18 años es estudiar el doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad de Sevilla, la titulación con la nota de corte más alta de toda Andalucía. “Siempre me han gustado las Matemáticas y creo que esta carrera puede abrirme muchas puertas y ofrecerme una formación mucho más amplia, aunque todavía no tengo muy claro a qué voy a dedicarme en un futuro, no sé si a la investigación o la docencia”, comenta Irene Prieto, que este año ha finalizado sexto año del Grado Medio de Viola, instrumento que toca desde los ocho años.

Cuando se le pregunta cuál es el secreto para lograr esta nota tan alta, Irene Prieto responde el “trabajo, la organización y la constancia, no dejarlo todo para el último día”.

La joven confiesa que sus “padres están locos de contentos” y no sólo por su 13,700, sino también porque su hermana melliza, Clara Prieto, que ha cursado el Bachillerato de Humanidades, ha sacado también otra nota bastante alta, un 13,211. “Mis padres son profesores de Historia y toda mi familia son de Letras, yo soy la única que se ha decantado por la Ciencia, soy diferente”, concluye la joven.