El miércoles de Feria repite como festivo en la vuelta al lunes del alumbrado

Duda resuelta. Esta semana saldrá adelante que el 7 de mayo sea festivo, lo que se traduce en que José Luis Sanz apuesta por el miércoles de la semana de farolillo. El gobierno municipal estaba ante la tesitura de si mantenerlo ese día o adelantarlo al martes para que los sevillanos disfrutasen de la noche anterior, como planteó el alcalde una vez comenzada la consulta. Luego tocará que la sesión plenaria apruebe la vuelta al formato corto , esto es, que la noche del alumbrado sea la del lunes y la de los fuegos artificiales, el domingo. No tendrá problemas de confirmarse.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, determina como fiesta local de la ciudad el 7 de mayo para el año que viene. También fija el jueves 19 de junio como festivo para el Corpus Christi. A esto se suma que la junta de gobierno inició a finales de julio el trámite necesario para cumplir la voluntad expresada por los sevillanos en el sondeo, que acabó con una victoria muy justa por parte de quienes defienden la celebración de seis días y con sospechas de fraude.

Ese trámite es clave para la organización de la segunda de las fiestas mayores de la ciudad, que se prepara con muchos meses de antelación. La Feria del próximo año se desarrollará según establece el artículo 1.1 de la ordenanza municipal que regula la celebración. En este apartado se fija que “la Feria de Sevilla se celebra cada año en la tercera semana posterior a la Semana Santa, entre los días martes a domingo, ambos inclusive”. Por tanto, se recupera el formato corto o tradicional, con noche del alumbrado el lunes. Se trata del resultado que obtuvo mayor número de votos en la consulta que se organizó el pasado abril, días después de que acabara la semana de farolillos, marcada en su última edición por “cifras récords”.

En este sondeo participaron 106.791 personas, de las 584.265 que estaban llamadas a votar. Un 52% (55.435) se posicionó a favor de que la noche del alumbrado vuelva a ser la del lunes, mientras que un 48% respaldó que continuara siendo la del sábado. La primera opción ganó por una diferencia bastante pequeña de 4.079 votos, lo que demuestra que no hay una posición hegemónica en este asunto y que en la ciudad se ha abierto una división sobre la duración de una de sus principales fiestas y seña de identidad. Hasta hubo acusaciones de fraude por parte de Facua de las que se hicieron eco el PSOE y Podemos-IU.

Ahora queda la segunda parte del trámite, llevar la vuelta de la Feria a su formato tradicional a un Pleno. Para que salga adelante requiere, al menos, de la abstención del PSOE. La portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ya advirtió que su coalición no respaldaría los resultados de un sondeo con sospechas de estar “adulterado”, en atención a las críticas de Facua. En Vox no hicieron ninguna declaración. Sólo habían expresado semanas antes que su apoyo quedaba condicionado a que San Fernando recuperara su festivo (usurpado por el miércoles de farolillos). Los socialistas, pese a no estar conformes con la consulta ni con su procedimiento, se abstendrán en “un ejercicio de responsabilidad” para no entorpecer la organización de la fiesta. Debe recordarse que fue Juan Espadas el primero que usó esta fórmula para instaurar la Feria larga, iniciativa muy cuestionada entonces por el PP, en la oposición.

Con tales expectativas, ya puede concretarse la fecha de la Feria de 2025. También aquí otorga una pista el referido artículo de la ordenanza, en el que establece un periodo intermedio de 15 días entre el final de la Semana Santa y el comienzo de la Feria. Teniendo en cuenta que el Domingo de Resurrección del próximo año será 13 de abril, el real se encenderá la noche del lunes 5 de mayo (el primer día oficial será el martes 6) y los fuegos artificiales se lanzarán el domingo 11. Será, por tanto, una fiesta completamente en mayo, como ha ocurrido otras ocasiones. Se deja fuera el puente del Día del Trabajo, que coincidirá con el fin de semana de preferia.

Otra de las novedades sobre la Feria llegó a mitad de agosto. Sanz lamentó que la prometida ampliación de la Feria para albergar 300 nuevas casetas “no podrá ser una realidad en 2025” debido al bloqueo que los grupos de la oposición mantuvieron con respecto al presupuesto de este año.