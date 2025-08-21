Los ‘milenials’ tienen una cita en la Cartuja con Las Ketchup, María Isabel, David Civera, Fran Perea, Juan Magán y Raúl

La generación milenial, también conocida como generación Y, que es la nacida entre los años 80 y 90, tiene una cita con la música de su época, la de la primera década del siglo XXI, el próximo 5 de septiembre en el estadio de la Cartuja. Allí se va a celebrar la segunda de las tres paradas de la gira del Nostalgia Milenial Fest, que empezará mañana en Alicante y concluirá el 13 de septiembre en Madrid. En la cita sevillana habrá tres escenarios: uno es el Nostalgia Milenial, en el que actuarán auténticos clásicos de esa década, muchos de ellos con un número muy reducido de éxitos pero que desde luego son hits imposibles de olvidar por muchos años que pasen; otro es el ya clásico I love reggaeton, con Juan Magán a la cabeza; y el tercero es el Fun Festival.

La nómina del primer escenario, el Nostalgia Milenial, es un buen compendio de artistas que a su manera se hicieron virales cuando todavía no existían las redes sociales, con la diferencia de que han transcurrido dos décadas y sus estribillos siguen siendo cantados por todo tipo de públicos. A la cabeza de ese plantel estarán Fran Perea, popular a partes iguales por su éxito Uno más uno son siete y por su actuación en Los Serrano; David Civera (Que la detengan, Dile que la quiero...); Raúl (Sueño su boca); y dos referentes de la tierra: María Isabel, de nuevo en activo muchos años después de ser la niña que hizo bailar a toda España con Antes muerta que sencilla; y las autoras del mítico Aserejé, Las Ketchup, que retornan a Sevilla después de reanudar su carrera hace unos años con tres de las cuatro componentes originales (Lola, Lucía y Pilar).

Junto a estos referentes de la música española de principios de siglo también actuarán Nolasco, Henry Méndez, Eva Martí y Marian Dacal, Natalia y Maka, Sara (ex de Las Chuches), Roser, Gusanito, La Madre del Topo, Erpeche, Jumper Brothers y DJTeto.

Los amantes del reguetón también tendrán su propio escenario. Encabezada por el hispanodominicano Juan Magán, la nómina suma a Reykon, Fuego, Big Yamo, Carlitos Rossy y La Nueva Escuela, Lorna, Danny Romero, José de rico, Dame+Gasolina DJS, Nova, Xriz, Miguel Sáez y las las K-Narias

Hay tres entradas: las generales valen 54,90 euros, las más próximas al escenario suben a 89 euros y las VIP ya se van a los 121 euros. Y todo en el que ahora es el campo del Betis, que jugará allí contra la Real Sociedad dos semanas después de este macroconcierto. Habrá que ver cómo estará el césped...