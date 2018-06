Una errata y un ejercicio repetido en el examen de Matemáticas II

El examen de Matemáticas II fue este miércoles el gran protagonistas en la segunda jornada de las pruebas de Selectividad, a las que se enfrentan estos días más de 10.200 sevillanos. Los estudiantes del Bachillerato de Ciencias que este miércoles se presentaron a esta prueba se encontraron no sólo con una errata en la opción B que hacía imposible resolver uno de los ejercicios, sino que el examen también incluía en la opción A una ecuación idéntica a la elegida en 2003.

El error fue descubierto por profesores y alumnos media hora después del inicio de la prueba, cuando algunos estudiantes ya habían abandonado el examen y habían decidido no hacerlo.

Varios jóvenes que se examinaban en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla protestaron y pidieron sin éxito que se prolongara la prueba 30 minutos más para recuperar el tiempo perdido al intentar realizar un ejercicio irresoluble.

Los responsables de la prueba tampoco recurrieron al examen de reserva y ésta continuó ante el descontento y el desánimo de numerosos alumnos que, según aseguraron tras salir del aula, no pudieron acabar su examen a tiempo.

"Siento una gran desprotección. No sabes a quién recurrir. Se ha cometido una gran injusticia. Debían de habernos dado más tiempo porque el fallo ha sido de ellos", manifestaba una estudiante en el Rectorado de la Universidad de Sevilla tras salir de la prueba.

"A mi hija no le ha dado tiempo de terminar el último ejercicio. Es una chica de matrícula de honor e iba a por el 10 en Matemáticas es su asignatura estrella y se la han jugado", explicaba a este medio Sofía Pilar Castro Bermejo, madre de una alumna de un instituto de Sevilla Este que se examinó este miércoles en la Facultad de Geografía e Historia. "Mi hija perdió mucho tiempo intentando hacer el ejercicio y no le avisaron del error hasta que un profesor entró en el aula pasada la media hora anunciándolo. Eso le creó un gran estrés y se bloqueó, al igual que muchos de sus compañeros, y al final no pudo terminar el examen. Existe un protocolo que se ha incumplido", subrayó esta madre, que aseguró que el instituto de su hija ha recibido una oleada de quejas por lo ocurrido de alumnos que piden que se repita la prueba.

Aquellos que eligieron la opción A del examen tuvieron cierta suerte, o no, según cómo se mire. A muchos estudiantes les llamó la atención que esta opción incluyera un ejercicio idéntico al que se eligió en 2003. En concreto, se trata de una ecuación, cuya resolución aporta 2,5 puntos.

Hay que tener una memoria muy fina para recordar que se trata del mismo ejercicio que el de hace 15 años, una virtud de la que pueden presumir pocas personas. Sin embargo, el hecho de constatar esta coincidencia obedece a una cuestión mucho más básica, pues dicho ejercicio se incluye como ejemplo en el manual que la Junta de Andalucía pone a disposición de los estudiantes y que se cita como parte de las pruebas de 2003. Esta coincidencia -voluntaria o no- supuso una indudable ayuda para aquellos que se prepararon el examen con este manual.

Alumnos y profesores se preguntan cómo es posible que un examen tan importante y en cuyo diseño participan 18 personas de todas las universidades andaluzas, según explicó el martes Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Hispalense, pueda incluir erratas y casualidades de este tipo.