Muere el diplomático sevillano Jesús Silva, cónsul en la ciudad mexicana de Guadalajara y ex embajador en Venezuela

El sevillano Jesús Silva, cónsul general de España en Guadalajara (México), ha fallecido este miércoles en la ciudad mexicana tras sufrir un infarto. El diplomático, que se encontraba en proceso de recuperación tras padecer un ictus el pasado 5 de octubre, no ha podido superar este nuevo episodio cardíaco que ha acabado con su vida.

Silva, nacido en Sevilla en 1962, apenas llevaba unos meses ejerciendo como cónsul en Guadalajara, destino al que llegó a principios de 2025 tras finalizar su etapa como cónsul en Ciudad del Cabo (2021-2025). Entre sus compañeros era especialmente conocido por su labor como embajador en Venezuela entre 2017 y 2020, periodo marcado por tensiones diplomáticas que llevaron a su llamada a consultas durante varios meses debido al enfrentamiento con el régimen de Nicolás Maduro.

Relacionado El embajador valiente

Anteriormente, el diplomático había ocupado diversos cargos de relevancia en el servicio exterior español, incluyendo la embajada en Panamá (2010-2014) y la presidencia de la empresa pública Ineco. Su trayectoria profesional incluye también su etapa como embajador en Jamaica (2005-2010), director general de Relaciones Culturales y Científicas, y cónsul general en Rosario (Argentina), entre otros puestos.

Una destacada carrera diplomática

Licenciado en Derecho en 1986 y funcionario de la Carrera Diplomática desde 1990, Jesús Silva dominaba varios idiomas, entre ellos alemán, inglés y francés, y contaba con diversas condecoraciones tanto españolas como extranjeras. En el ámbito personal, estaba casado con Sara de la Lastra y era padre de tres hijos.

Su periodo como embajador en Caracas estuvo marcado por una intensa actividad diplomática en un contexto político extremadamente complejo. Silva fue destituido en noviembre de 2021, cuando el Gobierno español decidió rebajar el nivel de su representación diplomática en el país sudamericano tras no reconocer los procesos electorales organizados por el Gobierno de Maduro. Su puesto fue ocupado entonces por Juan Fernández-Trigo como encargado de negocios, un nivel protocolario inferior al de embajador.