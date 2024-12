Muere un taxista de 52 años en un accidente de tráfico en la autovía A-66 en Guillena

Un taxista de 52 años ha muerto la tarde de este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-66. El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las seis de la tarde en el kilómetro 787 de la citada carretera, en sentido Sevilla, según informaron fuentes del servicio de emergencias 112. El lugar en el que se produjo el accidente está dentro del término municipal de Guillena.

Según las mismas fuentes, el 112 recibió la información a través de la Guardia Civil de Tráfico, que solicitó los servicios sanitarios para atender al conductor de un vehículo siniestrado. Otras fuentes indicaron que se trataba de un taxi de Mairena del Aljarafe. Los agentes indicaban que no había personas atrapadas, por lo que no era necesaria la asistencia de los Bomberos. Cuando llegaron los sanitarios, confirmaron la muerte del taxista, un hombre de 52 años cuya identidad responde a las iniciales A. G. C.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente. El accidente fue una salida de vía. El siniestro se ha producido en la misma carretera en la que fallecieron dos personas el pasado 9 de noviembre, después de que un conductor se despistara y se metiera en el sentido contrario y chocara frontalmente contra otro vehículo.