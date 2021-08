Sólo cuatro municipios resisten al Covid en la provincia de Sevilla

Sólo cuatro municipios de la provincia han escapado del avance de la pandemia de coronavirus en esta quinta oleada de contagios. Juntos suman 4.386 habitantes y apenas representan al 0,22% del total de la población sevillana, pero el verano es un factor de riesgo que pone en peligro ese blindaje pues son muchos los familiares y turistas que aprovechan estas fechas para visitar estas pequeñas poblaciones.

No obstante, pese a ello y a que desde finales de junio se han registrado ya más de 28.000 positivos en Sevilla, de los que 8.466 han sido confirmados sólo en las dos últimas semanas, son las únicas localidades que han logrado no incrementar el cómputo de casos positivos en los últimos 14 días. El que más residentes tiene es Aguadulce, en el distrito Este, con 2.035 habitantes y una tasa cero en coronavirus desde principios de agosto. El de menos población, El Madroño, con solo 287, y que ya logró esquivar el virus hasta la tercera ola, confirmando su primer positivo el pasado enero, tras once meses de pandemia. A día de hoy suma seis positivos en total, ninguno de ellos en la actual oleada. El listado lo completan El Castillo de las Guardas y San Nicolás del Puerto, ambos pertenecientes al distrito Norte y que desde que estalló la crisis han sumado 109 y 46 contagios, respectivamente, entre sus vecinos.

En el resto de áreas sanitarias sevillanas, todos los municipios han contabilizado contagios en lo que va del mes de agosto, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Frente a estas localidades con tasa cero se encuentran las que más incidencia acumulan. Se trata de El Saucejo, con una tasa de 2.125 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas; Villanueva del Río y Minas (1.547); Gilena (1.502); Castilleja de Guzmán (1.058); y, Villaverde del Río (1.032), la única con más de 5.000 habitantes y, por lo tanto, propuesta para continuar una semana más con el toque de queda nocturno de 2:00 a 7:00 horas.

Por su parte, todos los distritos sanitarios de la provincia, como son Aljarafe (con una tasa de 396,2 por cada 100.000 habitantes en dos semanas), Sevilla (415,7), Este (481,5), Norte (439,8) y Sur (465,9) permanecen una semana más en el nivel 2 de alerta sanitaria tras la última reunión celebrada ayer por el Comité Territorial de Alertas en la que se volvieron a evaluar, una semana más, los datos de los distintos distritos sanitarios teniendo en cuenta criterios como el porcentaje de camas Covid libres en los hospitales, además de la incidencia acumulada.