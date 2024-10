Muñoz traza en la progresividad fiscal la "línea roja" para apoyar las ordenanzas de Sanz

El grupo municipal socialista ha presentado hoy sus propuestas para las Ordenanzas Fiscales de 2025 donde el mantenimiento de la progresividad fiscal marcará una línea roja en la posible negociación con el gobierno de José Luis Sanz, quien ya se ha echado en los brazos de Vox tras asumir su planteamiento de una paulatina eliminación de un principio fiscal básico: que aporten al sostenimiento de los servicios públicos –en este caso, los dependientes del Ayuntamiento de Sevilla– quienes más cobran o tienen.

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha recordado que el PSOE aprobó las Ordenanzas Fiscales de 2024 tras asumir el gobierno de Sanz la mayoría de las propuestas del PSOE que permitieron frenar el aumento de la presión fiscal en Sevilla que incluía el borrador inicial del gobierno local. Asimismo, los socialistas lograron recargar el IBI a viviendas desocupadas para impulsar el alquiler, congelar la tasa de basura, eximir del impuesto de circulación a 77.000 motoristas, frenar un ‘tarifazo’ el cementerio, descontar el 2,5 por ciento a todos los recibos domiciliados e impedir que los pisos turísticos tuvieran bonificaciones por obras. Sin embargo, para 2025 las circunstancias han cambiado, puesto que –ha explicado Muñoz– para el PSOE que Sanz incida en eliminar la progresividad fiscal "es una línea roja" a la hora de negociar.

"Lo dejamos claro desde ya. No votaremos a favor de unas Ordenanzas Fiscales de 2025 que incidan en la eliminación de la progresividad fiscal”, ha remarcado. En una propuesta de Sanz donde, ha apostillado el portavoz socialista, no aparece nada de las grandes rebajas fiscales prometidas por el PP en campaña, se quita el límite de renta (ingresos) y valor catastral (propiedades) en las bonificaciones a las familias numerosas. “No estamos en contra de las bonificaciones a las familias numerosas. De hecho, en los mandatos socialistas las consolidamos e incrementamos. Pero no aceptamos que se elimine la progresividad ni en estas bonificaciones ni en otras medidas fiscales", según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y responsable de las cuestiones de Hacienda en el PSOE, Sonia Gaya.

Teniendo por delante esa línea roja, las propuestas del PSOE para las Ordenanzas Fiscales de 2025 –sobre el borrador presentado por José Luis Sanz queda aún el pronunciamiento del Consejo Económico y Social, y tras el dictamen del mismo se abrirá el periodo de alegaciones y negociaciones– se orientan en cuatro direcciones, a partir, a su vez, de cuatro problemas de la ciudad de Sevilla.

La primera, el desempleo, en especial entre los jóvenes. La creación de empleo de calidad ha de venir por ofrecer mayores facilidades de implantación a las empresas tecnológicas y de innovación –muy vinculadas a las nuevas generaciones–, tanto en parques tecnológicos como en otros recintos empresariales. Para ello, el PSOE plantea subir la bonificación fiscal en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). "En el borrador de Sanz no hay ni una sola iniciativa que incida en la captación de empresas tecnológicas y de innovación, pese a esa agencia de captación de inversiones Open for Business cuya actividad es inexistente", ha señalado Sonia Gaya.

La segunda, y vinculada con el desempleo, es la pobreza y la exclusión social. En este aspecto, además de las medidas anteriores de impulso empresarial, se propone por parte del PSOE agilizar el sistema de bonificaciones municipales para las empresas que creen empleo de calidad. Para los mercados de abastos, los socialistas plantean una rebaja generalizada de tasas para los placeros y, en el caso de los ubicados en los barrios de transformación social, que se les aplique una exención total que facilite la llegada de nuevos autónomos que, a su vez, sean vecinos.

El tercer bloque de iniciativas socialistas atañe al problema de la vivienda, especialmente entre los jóvenes. El PSOE plantea una bonificación del IBI para la adquisición de su primera vivienda por parte de jóvenes y el impulso, mediante beneficios fiscales, de las cooperativas de viviendas. En este aspecto, también se incluyen propuestas relacionadas con el freno a las viviendas turísticas. En concreto, el Grupo Municipal Socialista propone un recargo del IBI y de la tasa de basura a la totalidad de las viviendas con fines turísticos que se encuentren inscritas en el registro oficial de la Junta de Andalucía. Sería una medida adicional al hecho de que no puedan beneficiarse de bonificaciones en el ICIO (el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras), que ya se incluyó en las Ordenanzas Fiscales de 2024 por exigencia del PSOE. "No es ninguna novedad para 2025, como el equipo de San ha tratado de vender", ha matizado Gaya.

Que se apliquen esos recargos a todas las viviendas turísticas registradas desincentivaría el registro y también contribuiría a sacar del mismo a las ilegales y a aquellas que no tienen aún actividad –se registraron para asegurarse en el futuro poder operar como vivienda turística–, lo que, a su vez, incidiría en un incremento del parque en alquiler. Y el último paquete de propuestas del PSOE hace referencia a la movilidad sostenible, donde la medida principal consiste en la gratuidad de los autobuses de Tussam para los adolescentes de hasta 16 años, con un objetivo prioritario: concienciar desde las edades más tempranas en la movilidad sostenible y en el uso del transporte público.

Al margen de las propuestas, el portavoz socialista ha puesto el énfasis en la hipoteca municipal que Sanz dejará para futuros gobiernos en la ciudad, habida cuenta de que está acudiendo cada vez más a los bancos a pedir dinero en lugar de gestionar mejor y de inflar los ingresos. «¿Saben cuánto ha ingresado a día de hoy con su impuesto a las telefónicas que decía que serían 10 millones de euros? Cero», según ha apuntado Sonia Gaya. En consecuencia, el endeudamiento financiero del Ayuntamiento y, en consecuencia, de Sevilla está creciendo, frente a la senda de reducción de los dos mandatos socialistas.

Antonio Muñoz ha concluido su presentación recordando la responsabilidad que ha ejercicio siempre el grupo municipal socialista, "teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno destartalado, con una errática gestión basada en constantes improvisaciones, ocurrencias y rectificaciones, sin dialogar con casi nadie hasta el extremo de haber marcado en sus dieciséis meses de gobierno el récord de llevarse mal con casi todos debido a su soberbia y estar en un permanente estado de confrontación. Un gobierno adicto a los titulares de prensa, aunque lo cierto y verdad es que tan sólo somos noticia nacional por las ratas".