Las notas de corte en Sevilla: 17 carreras universitarias exigen más de un 13 para entrar

Uno de los días más esperados por los estudiantes que se presentaron a la Selectividad de julio ha llegado. El Distrito Único Andaluz (DUA) ha publicado este jueves las notas de corte de las carreras tras la primera adjudicación de plazas. En Sevilla, hay un grupo de 17 titulaciones que exigen más de un 13, una situación que viene repitiéndose los últimos años. El doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Sevilla (US) obtiene la calificación más alta, con un 13,765.

Le sigue otro doble grado relacionado con una de esas materias, el de Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 13,615, también de la US. El tercero pertenece ya a la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Se trata del doble grado en Relaciones Internacionales y Derecho, con un 13,602. Se conforma así el podio de la excelencia académica con dos carreras Stem y una tercera de Humanidades. En cuarto lugar se sitúa la muy demandada Medicina en la US, con un 13,520. Los títulos sanitarios vuelven a estar otra vez en este grupo de excelencia y ello pese a que esta titulación la impartirá el próximo curso de nuevo una institución privada en Sevilla, la Universidad Loyola. Le sigue otra carrera también sanitaria, Biomedicina Básica y Experimental de la Hispalense, con un 13,500.

La tabla continúa en la Olavide con el doble grado de Traducción e Interpretación en Francés y Relaciones Internacionales, con un 13,453. A continuación se encuentra otra doble titulación de la US, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con un 13,420.

Completan este grupo de la excelencia Ingeniería Aeroespacial (US), 13,380; Odontología (US), 13,278; Traducción e Interpretación en Alemán + Relaciones Internacionales (UPO), 13,181; Relaciones Internacionales + Ciencias Políticas (UPO), 13,170; Matemáticas + Estadística (US), 13,164; Educación Infantil + Educación Primaria (US), 13,072; Bioquímica (US), 13,028; Filología Clásica + Filología Hispánica (US), 13,025; y Geografía e Historia + Relaciones Internacionales (UPO), 13,019.