Nueva prórroga para el aparcamiento de la Torre de la Plata

El aparcamiento de la Torre de la Plata seguirá funcionando al menos seis más con la posibilidad de la enésima prórroga por otros seis meses. Desde la Gerencia de Urbanismo tienen claro que, cuando se deba disponer del espacio para comenzar con los trabajos para levantar un centro de interpretación del recinto amurallado de la ciudad, “no nos va a temblar la mano en rescindir el contrato”. El gobierno municipal si

Este aparcamiento en superficie, que se sitúa sobre el antiguo Corral de las Herrerías, y que afecta visual y patrimonialmente a la muralla islámica y la Torre de la Plata, está destinado a residentes. La Comisión de Patrimonio e Icomos reclaman desde 2021 y 2022 la extinción del uso de aparcamiento.

Un plazo total de desarrollo y ejecución de 30 meses. Urbanismo sacó a licitación en agosto de 2024 el contrato de servicio para la elaboración de los estudios técnicos previos, anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, proyecto museográfico, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de las obras y trabajos de museografía coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obras correspondientes a la recuperación de la Torre de la Plata y su entorno. La fecha de comienzo sigue siendo una incógnita.

El complejo de la Torre de la Plata y el antiguo Corral de las Herrerías acogerá un centro de interpretación del recinto amurallado de Sevilla en un edificio de nueva planta ubicado en el complejo de la Casa de la Moneda. En este espacio se dará a conocer la información genérica del recinto islámico y, a su vez, servirá como antesala para recorrer las murallas. Este proyecto fue avanzado por este periódico.

Así, el Ayuntamiento recuperará uno de los espacios patrimoniales más relevantes de Sevilla y, a su vez, más maltratados. La propuesta contempla la eliminación del polémico aparcamiento en superficie junto a la Torre de la Plata que tanta polémica ha levantado a lo largo de los años. Este espacio se mantendrá sin edificaciones para que sea del uso y disfrute de los ciudadanos y se podrán realizar actividades culturales. El proyecto forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, y cuenta con una inversión total de 2.200.000 euro a cargo de la Administración Autonómica.