Una nueva ruta une Sevilla con Toulouse vía aérea

Transavia, la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM, ha inaugurado su nueva ruta directa entre Sevilla y Toulouse, reforzando su red de destinos en el sur de Europa. La conexión, que operó su primer vuelo el domingo 26 de octubre, cuenta con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, y precios desde 34 euros por trayecto. El servicio se mantendrá operativo hasta finales de marzo de 2026.

Con esta incorporación, Transavia suma diez destinos europeos desde la capital andaluza, posicionando a Sevilla como uno de los mercados clave de la aerolínea en España. Actualmente, la compañía conecta la ciudad con Ámsterdam, Bruselas, Burdeos, Eindhoven, Lyon, Montpellier, Nantes, París, Róterdam y, ahora, Toulouse.

Ubicada en el corazón del suroeste francés, Toulouse es la cuarta ciudad más grande de Francia y centro de innovación tecnológica conocida mundialmente como la capital europea de la industria aeroespacial. Sede de Airbus y de numerosos centros de investigación, combina su dinamismo económico con un rico patrimonio histórico y cultural. Su centro urbano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por la arquitectura en ladrillo rosado que le ha otorgado el apodo de la Ville Rose.

Además de su importancia industrial, Toulouse es un destino ideal para escapadas urbanas por su gastronomía local famosa por el cassoulet, por los vinos de la región vinícola de Occitania y por su estratégica ubicación cercana a los Pirineos. También es un excelente punto de partida para explorar el Canal du Midi, las ciudades medievales de Carcasona y Albi, o incluso para practicar deportes de invierno.

“Estamos muy ilusionados con la inauguración de esta nueva conexión entre Sevilla y Toulouse que refuerza nuestro compromiso con Andalucía y amplía las opciones de viaje entre el sur de España y el suroeste de Francia. La capital andaluza es uno de nuestros principales ejes operativos en España, con una demanda creciente y un fuerte vínculo con nuestros mercados en Francia, Países Bajos y Bélgica” destaca Jullien Mallard, director general adjunto de ventas y marketing de Transavia Francia.

La apertura de la ruta Sevilla–Toulouse se enmarca en el plan de expansión de Transavia para la temporada de invierno 2025, que contempla un aumento global de su capacidad desde España hacia Francia y los Países Bajos, con nuevas rutas, más frecuencias y mejoras operativas orientadas a la sostenibilidad y la experiencia del cliente.