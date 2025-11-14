Nuevo plazo para solicitar las ayudas a la instalación de ascensores en Sevilla: ¿cuál es la fecha límite y qué requisitos deben cumplir las comunidades de propietarios?

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado el plazo para la solicitud de las nuevas ayudas municipales orientadas a la instalción de ascensores en edificios residenciales. Con esta iniciativa, el gobierno de José Luis Sanz busca mejorar la accesibilidad en los bloques de viviendas, "haciendo que sea una ciudad más justa y habitable para todos", según declaró el pasado mes de agosto.

Ahora, las comunidades de propietarios que reúnan los requisitos y estén interesadas en contar con esta nueva línea de ayudas, podrán enviar su petición hasta el próximo 12 de diciembre. Además, la concesión de las mismas se efectuará de forma directa y no competitiva; es decir, únicamente se tendrá en cuenta el orden de llegada de las solicitudes.

En concreto, esta convocatoria está destinada a cubrir la alta demanda necesaria en los barrios D y E del Polígono San Pablo, en el distrito San Pablo-Santa Justa. En esta zona se contabilizan unos 240 bloques de edificios sin ascendor, donde viven 5.700 personas aproximadamente.

Por lo tanto, el consistorio hispalense ha dispuesto una dotación económica de 2.160.000 euros, que se repartirán a razón de 180.000 euros por cada subvención concedida. Esta iniciativa se enmaca dentro de "la mayor convocatoria de ayudas de la historia del Ayuntamiento de Sevilla", señalaba José Luis Sanz en su momento.

Asimismo, una vez concluida la actual y primera convocatoria, se abrirá una segunda que ya ha sido aprobada formalmente. De nuevo, volverá a estar dirigida a las comunidades de propietarios situadas en esta zona y establecerá unos requisitos adicionales: que residan al menos dos personas mayores de 70 años, que tengan reconocida una discapacidad igual o mayor al 50% o reconocida la dependencia con grado dos o tres.

¿Cuáles son los requisitos y cómo solicitar estas ayudas?

Para poder optar a estas ayudas, será necesario que las comunidades de propietarios interesadas cumplan con los requisitos dispuestos en las bases reguladoras de la subvención. Estos son los siguientes:

Ascensores a instalar en los barrios D y E del Polígono San Pablo (distrito San Pablo - Santa Justa).

(distrito San Pablo - Santa Justa). Ascensores que sirvan a dos comunidades de propietarios. Es decir, se aprobarán las ayudas para edificios colindantes situados en esquina.

Finalmente, aquellos bloques de viviendas que cumplan estos dos requisitos podrán enviar su solicitud a través de la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (www.urbanismosevilla.org), cumplimentando el modelo que figura en este enlace.

"Con esta nueva modalidad de cofinanciación a la instalación de Ascensores, el Ayuntamiento de Sevilla amplía su colaboración y cooperación con las numerosas comunidades de vecinos que no pueden hacer frente económicamente a estas instalaciones, aún cuando padecen evidentes problemas de movilidad y dependencia agravados por vivir en edificios sin las condiciones de accesibilidad que un ascensor les garantiza", concluye la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en un comunicado.