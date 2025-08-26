Nuevos cortes nocturnos en el puente del Centenario del 27 al 29 de agosto y del 2 al 3 de septiembre

Las obras de ampliación en el puente del Centenario obligan a nuevos cortes de tráfico totales en horario nocturno a partir de las 22 horas de este miércoles 27 de agosto y el 2 y 3 de septiembre, informa el Ministerio de Transportes. Se producirán cortes nocturnos entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30, donde está el puente, en ambos sentidos de circulación.

Actualmente se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente, y tras la finalización de algunas de estas actuaciones, se prevé el desmontaje de elementos auxiliares (como por ejemplo el carro central), que se instalaron para dicha ampliación, así como otras actividades que requieren dichos cortes totales.

Las afectaciones comenzarán a las 22:00 horas y durarán previsiblemente hasta las 6:00 horas de la mañana. Se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes nocturnos entre este 27 y el 29 de agosto y entre el 2 y el 3 de septiembre, en ambos sentidos de circulación, en los siguientes horarios:

Desde las 22:00 horas del día 27 del mes de agosto hasta las 6:00 horas del día 28 del mes de agosto.

-Desde las 22:00 horas del día 28 del mes de agosto hasta las 6:00 horas del día 29 del mes de agosto.

-Desde las 22:00 horas del día 2 del mes de septiembre hasta las 6:00 horas del día 3 del mes de septiembre.

Itinerarios alternativos

Para asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados

SENTIDO HUELVA:

− El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 puente Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

− El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente.

− El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente de P.K., se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

SENTIDO CÁDIZ:

El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente de P.K., se desviará en la salida 12b (E-5/SE-40/todas direcciones, Puerto Sur/este/zona franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE30.