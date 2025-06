Centenario: 'el puente de la mordida' acumula un sobrecoste de 42,4 millones y un retraso en las obras de casi dos años

Lo que le faltaba al puente del Centenario de Sevilla: ¡un lío de cobro de mordidas! Después de años soportando el insufrible avance de las obras de ampliación y sustitución de los tirantes desde agosto de 2021, ahora nos topamos con un supuesto desvío de presupuestos para el pago de mordidas por parte de la antiejemplar pandilla compuesta por José Luis Ábalos (ex ministro de Transportes), Santos Cerdán (ex secretario de organización del PSOE) y Koldo García (ex asesor de Ábalos).

Este tejemaneje de amaño de contratos públicos para el cobro de coimas a la UTE adjudicataria, desvelado en el demoledor informe de 490 páginas de la UCO de la Guardia Civil, sirve para entender mejor las dificultades que se han multiplicado en la ejecución de esta obra durante estos cuatro años. Al mayúsculo retraso de la construcción se añade el millonario desvío presupuestario en los trabajos de ampliación del tablero para acoger seis carriles en total y el cambio de sus 88 tirantes por otros nuevos.

Ahora cobra también mucho sentido el silencio del Ministerio de Transportes en mayo de 2021 sobre el nombre de las empresas adjudicatarias de esta obra. Así lo destacamos en aquella fecha en este periódico: la nota de prensa enviada por el departamento que entonces dirigía Ábalos omitía por completo que el contrato se había adjudicado a la UTE Acciona Construcción, la sevillana Tecade y Freyssinet.

La obra se adjudicó en mayo de 2021 a la UTE Acciona Construcción, la sevillana Tecade y Freyssinet por un importe de 86.399.620 euros (impuestos incluidos), según consta en el expediente colgado en la plataforma de contratación del Estado. Esta cifra difiere de los los 71.404.645 euros que la UCO cita en su informe porque la Guardia Civil no especifica que este número excluye los impuestos.

Retraso en el plazo de ejecución

Las empresas tenían un plazo de 27 meses para reformar este paso de la ronda de circunvalación SE-30 que cruza río, según figura en el expediente de adjudicación, pero se les han disparado los tiempos. La obra va a cumplir este mes de agosto 48 meses de ejecución (cuatro años), y aún le queda otro año más. Increíble pero cierto.

Su fecha de conclusión se había fijado a finales de 2023, pero la realidad es que se prolongará hasta 2026 "como muy tarde", dijo el ministro Puente recientemente.

Así pues, la ampliación de este paso fundamental de la capital requerirá, como poco, los cinco años de ejecución.

Sobrecoste presupuestario

El puente acumula un sobrecoste de 42,44 millones a fecha de mayo de este año, ya que el precio de adjudicación de 86,4 millones se ha multiplicado hasta los 128,7 millones de euros. Esta última cifra la ofreció el Ministerio de Transportes, en respuesta escrita a la diputada de Sumar en el Congreso por la provincia de Sevilla, Engracia Rivera (IU), emitida el pasado 29 de abril y recogida por Europa Press.

En esta respuesta el Ministerio de Transportes informa a la diputada de Sumar que hasta esa fecha se habían certificado obras por 65, 45 millones, que es prácticamente la mitad del presupuesto oficial vigente de 128,74 millones.

A finales de 2024 el sobrecoste del puente iba por los 102,8 millones de euros, según los datos Ministerio de Transportes, que volvió a dar esta cifra en una nota de prensa enviada el 2 de mayo, pese a que el presupuesto ya había subido a 128 millones.

En este enlace puede ver el expediente de adjudicación de la obra del puente del Centenario publicado en la plataforma de contratación del Estado en 2021.

Qué obras se han ejecutado en estos cuatro años

En estos cuatro años se han realizado a velocidad de tortuga la parte de las obras relacionadas con la cimentación y ampliación de las pilas y pilonos del puente: las inyecciones en el terreno para mejorar la cimentación de pilas y pilonos, la ampliación de cimentación de pilas y pilonos, la ampliación de las pilas y la ampliación de pilonos para abarcar el anclaje de los nuevos tirantes.

La colocación de los nuevos tirantes comenzó este mes de junio. El ministro Óscar Puente colgó en su cuenta de X (antes twitter) un vídeo sobre estas maniobras. Pero quedan muchos meses para ver los 88 nuevos instalados. Los nuevos tirantes se anclan en costillas de acero bajo el tablero que permitirán ganar un carril más de circulación en el puente. Así pues este paso elevado tendrá 6 carriles en total al desplazar lateralmente sus tirantes, al mismo tiempo que estos se reponen por otros nuevos y más modernos.

En los próximos meses tendrán que eliminarse los antiguos tirantes para que pueda ampliarse el tablero con un carril más en el espacio que queda libre.

El puente pasará a tener seis carriles.

El alcalde afea al PSOE de Sevilla que guarde silencio

Sanz lamenta que esas mordidas hayan perjudicado la ejecución de una obra fundamental para Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lamentó este viernes las consecuencias negativas que ha tenido para la obra del puente del Centenario, una obra fundamental para la ciudad, el cobro de 550.000 euros en mordidas que implican a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.

“Ahora parece que se entiende el porqué del retraso de esa infraestructura fundamental para Sevilla y su área metropolitana, como es el puente del Centenario. Parece que hemos comprobado que esas toneladas de fango que salían desde Moncloa también han llegado a la ciudad de Sevilla. Y que quizás esas mordidas han perjudicado la ejecución de una obra fundamental para la ciudad de Sevilla y los plazos de una obra fundamental para la ciudad de Sevilla generando un retraso enorme”, declaró ayer a la prensa.

El primer edil afea a los socialistas de Sevilla que no hayan abierto la boca aún desde que se conoció el informe explosivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Estamos esperando que el Partido Socialista de Sevilla, algún dirigente del Partido Socialista de Sevilla, explique o le pida explicaciones al señor Puente (ministro de Transportes). Desgraciadamente, el silencio del Partido Socialista de Sevilla nos hace pensar que quizás alguno dirigente del Partido Socialista de Sevilla conocían esta situación”.

“Parece que era una forma habitual de actuar desde el propio Partido Socialista, desde la propia secretaría de organización del partido”, afirmó el primer edil de Sevilla. Sanz incidió en que no es creíble que la vicepresidenta del Gobierno (María Jesús Montero) no tuviera conocimiento o que aquí ningún dirigente del Partido Socialista, el secretario provincial del Partido Socialista no tuviera conocimiento de esta situación.

La ampliación del puente del Centenario es una de las tres obras en las que supuestamente han intervenido Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos para cobrar una mordida de 550.000 euros. El Tribunal Supremo ha recibido un informe explosivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que implica al ya dimitido secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por posibles mordidas en varias obras públicas, entre ellas, las de este puente, que aún se encuentra en ejecución, para cambiarle los tirantes y ampliar el ancho del tablero.