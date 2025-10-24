La operación contra el narcotráfico en Los Pajaritos suma ya 27 detenidos

La Policía Nacional mantiene abierta la operación Leda en la zona de Tres Barrios. Se trata de una macrorredada contra el narcotráfico que lleva ya 27 detenidos. La operación se puso en marcha el pasado miércoles y continuará durante unos días más. Este jueves se practicaron nueve registros domiciliarios por distintos motivos relacionados con delitos contra la salud pública y contra el patrimonio y la jornada se saldó con 20 detenidos, a los que hay que sumar los siete del día anterior, así como la incautación de cantidades significativas de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y heroína, así como otros efectos no permitidos.

La operación sigue abierta y se va a extender durante los próximos días, según informó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Reiteramos el compromiso del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la criminalidad en general y contra el narcotráfico en particular para garantizar la seguridad de todos los sevillanos independientemente del barrio en el que vivan". En la primera jornada se intervinieron mil plantas de marihuana.

Este jueves, la Policía entró en varios narcopisos, algunos de ellos auténticos búnkeres para los que fue necesario la ayuda de los Bomberos para partir las puertas. Decenas de agentes permanecen desplegados por Los Pajaritos y Madre de Dios, donde también se están utilizando drones para tomar imágenes aéreas.

Más de 300 policías nacionales de distintas unidades han participado en este operativo, con el que la Policía está asestando un duro golpe a una zona que en los últimos años se había convertido en un verdadero supermercado de la droga. Este tipo de operaciones se han vuelto muy frecuentes en el último año en distintos barrios de Sevilla, especialmente después del tiroteo con armas de guerra registrado en las Tres Mil Viviendas el 12 de octubre de 2024.