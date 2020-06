El padrón de Sevilla capital supera los 700.000 habitantes tras años de retroceso

La sangría comenzó con el estreno de la década y en la última década Sevilla capital ha perdido cerca de 15.000 habitantes. Muy lejana queda la cifra de 709.975 habitantes, la cota máxima registrada en 2003. El crecimiento empezó a dispararse después de la Expo del 92. En el 93 la población aumentó en 24.000 habitantes. En 2014, la capital bajó el umbral de los 700.000 censados, regresando a los niveles de la pre Expo del 92. En 2015, en las últimas elecciones municipales, la bajada de la población supuso la pérdida de dos concejales en el pleno, que se quedó con 31, sin mencionar otras desventajas económicas, como la reducción de los ingresos por impuestos. Y también por aportaciones del Estado. El perjuicio es también fiscal. Sevilla no ha dejado de ser considerada como gran ciudad, de hecho es la cuarta de España tras Madrid, Barcelona y Valencia, pero ha perdido peso político y económico al no sobrepasar el listón de los 700.000 habitantes.

¿Por qué los datos del padrón y los del INE difieren?

Las diferencias en los datos suelen darse al contabilizar la población extranjera por parte del INE. Desde 2006 se está aplicando el procedimiento de caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, establecido en virtud de la modificación del artículo 16 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y la no contabilización en las cifras, por este motivo, de las inscripciones no renovadas. Además, desde 2017 no se contabilizan los extranjeros comunitarios o con residencia de larga duración para los que no se haya comprobado la continuidad de residencia en el municipio por parte de los ayuntamientos a partir de un procedimiento que fija las comprobaciones para cada 2 o 5 años, según explican desde el INE.