En Papamóvil del Lunes de Pascua al Jueves de Feria

Era un equipo de diez jugadores, como le gustaba a Helenio Herrera. El entrenador en este caso, que además lo ha sido de baloncesto, se llama Miguel Gallardo Rodríguez (Sevilla, 1956). El Jueves de Feria nos llamó a los diez y no precisamente para que escribiéramos sevillanas. Ese día, el mismo que el Betis eliminó a la Fiorentina en la ciudad del síndrome de Sthendal, hubo Fumata Blanca (y Verdiblanca). Miguel nos fue llamando uno a uno con un encargo muy concreto: escribir una crónica de urgencia sobre un norteamericano de Chicago que siendo obispo de Perú acababa de ser elegido Papa de Roma. Para desmentir a don Helenio, que está enterrado en Venecia, Miguel también saltó al campo de los escribidores.

Tenía advertidos a maquetadores y a la imprenta, también a todas las librerías de Sevilla. Se lo propuso y lo consiguió: en un tiempo record, el primer libro sobre el Papa León XIV publicado en el mundo llegaba a las librerías con el cónclave bien reciente. El equipo de cronistas de urgencia lo formaron Miguel Gallardo, Javier Rubio, Pablo Borrallo, Fernando de la Portilla, Manuel Capelo, Juan Antonio Martos, Antonio Puente Mayor, José Joaquín Gallardo, el firmante de estas líneas, Paloma Cervilla y Sergio Morante. Paloma y Sergio lo contaron desde Roma, la ciudad Eterna. De la Vieja Roma a la Nova.

Ayer se presentaron los tres libros en el Ateneo: el original, una edición de bolsillo y otra narrando el viaje de misionero del Perú a titular de la silla de Pedro. Sevilla es la segunda ciudad donde se presenta. La primera fue Chipiona. Durante más de cuatro siglos, el santuario de la Virgen de Regla estuvo en manos de los Agustinos, congregación de la que León XIV, cuando era Robert Prevost, fue superior jerárquico. Como tal estuvo de visita en Sevilla en más de una ocasión. Ahora el santuario lo rigen los franciscanos. El prior, como también han hecho el rey Felipe VI y Pedro Sánchez, ha invitado a León XIV a visitar Sevilla, como hiciera en tres ocasiones Juan Pablo II. La primera, para beatificar a Ángela de la Cruz el 5 de noviembre de 1982 en la multitudinaria celebración del campo de la Feria. El cielo en la calle del Infierno.

El editor del ‘Primer Libro sobre León XIV’, que así lo ha titulado, cubrió en el aeropuerto de Sevilla, el anterior a la obra de Rafael Moneo, la visita de Juan Pablo II y tuvo ocasión de charlar con el recién llegado Carlos Amigo Vallejo, procedente de la diócesis de Túnez. “Estuvimos hablando de baloncesto”.

El Papa Francisco dejó que Sevilla disfrutara de la Semana Santa y murió el Lunes de Pascua. Una semana antes, el Domingo de Ramos, moría Vargas Llosa. Un Papa de un país sin ningún Nobel de Literatura y un Nobel de Literatura de un país con un papa adoptivo, pues nació en Chicago y fue nombrado obispo de la diócesis peruana de Chiclayo.

En la presentación nos dimos cita cuatro de los autores. El acto fue un homenaje póstumo a la tía Luna, 95 años, nacida en Manzanilla, el pueblo de los taberneros. Hermana de la madre de los Gallardo, no faltaba un día sin que alguno de los cuatro la visitara en su casa de la calle Santa Ana, donde ha muerto “viendo la Alameda”. Era asidua del curso de Tradiciones Sevillanas del Ateneo que acogió la presentación del libro.

Igual que Fernando de la Portilla ha publicado, también en Sevilla Press, un libro sobre la Pasión de Cristo desde el punto de vista médico, Juan Antonio Martos hará lo propio con un relato del proceso jurídico y sus muchas irregularidades. Este catedrático de la Universidad, con cuatro décadas de docencia, ve la continuidad entre el Papa Francisco y León XVI en dos palabras: Esperanza (así tituló Bergoglio su Autobiografía) y Misión. “¿Qué otra cosa ha sido la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur?”.

La Misión de la Esperanza al Polígono Sur hermana el mensaje de los dos Papas”

Pablo Borrallo, historiador, ateneísta, dice que ya no hay que irse tan lejos. “Europa ya es tierra de misión”. Se centra en el ecumenismo del nuevo pontífice, reflejado en el encuentro sobrio que tuvo en el Vaticano con Carlos III, que como rey de Inglaterra es la máxima autoridad de la iglesia anglicana. Que ahora tiene al frente a una antigua enfermera convertida en arzobispa de Canterbury.

Un Papa matemático, agustino, deportista, una de las primeras personas a las que saludó fue al tenista italiano Sinner, el gran adversario de Carlos Alcaraz. Jesucristo, para escándalo de escribas y fariseos, estaba entre publicanos y pecadores. Sinner, aunque es italiano, tiene un apellido que en inglés significa pecador. El profesor Martos dice que este Papa nunca dejará de ser agustino. “¿Qué legado nos dejó san Agustín? La Ciudad de Dios”.

No son casuales ni fortuitos los nombres de los Papas. Retoma el de León XIII, el pontífice que respondió al reto de la revolución industrial y del marxismo con la encíclica Rerum Novarum; el de San León Magno, el Papa que frenó las incursiones de los bárbaros y que aparece en un cuadro extraordinario de Rafael Sanzio en el Vaticano junto a Atila, rey de los hunos.

Como la cosa iba de tradiciones sevillanas, se empezó por degustar turrón de las monjitas. El curso de Tradiciones Sevillanas, que coordina Paco Pérez Estepa, recoge el legado del Curso de Temas Sevillanos del gran Antonio Bustos, mantenedor de la memoria vida de la ciudad, de sus monumentos, de sus grandes personajes y sus pequeñas historias. Un periodista hermano y padre de periodistas que nació y murió el mismo año que el Papa Francisco y Vargas Llosa.

Dice Miguel Gallardo que SevillaPress tiene una variante “más periodística que literaria”. Le mete prisa al fuego lento de la literatura. “Alguien me dijo si tenía preparados siete libros sobre los siete candidatos”. Ya hay una veintena de libros sobre el Papa León XIV, el que pasó de América del Norte a América del Sur, de los apaches a los incas. El Primer Libro sobre León XIV también ha llegado a librerías de Argentina, el país de su predecesor, Perú Uruguay y México. Un viaje pontifical desde el Lunes de Pascua en que muere Francisco al Jueves de Feria en el que sale nombrado León XIV.