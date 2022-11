Paqui Maqueda: "Es el momento de las víctimas"

La presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda, se ha convertido en las últimas horas en la voz de la dignidad de las víctimas del franquismo. Fue de las primeras en llegar la pasada noche a la explanada de la Basílica de la Macarena, de donde fueron sacados cerca de las dos y media de la madrugada los restos mortales de los generales Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Bohórquez.

Una mujer que durante años ha convocado varias manifestaciones en este enclave pidiendo dicha exhumación con el fin de reparar la memoria de las víctimas de la guerra y de la represión franquista y a la que ayer le pudo "la emoción". "Honor y gloria a las víctimas del franquismo", fueron algunas de las palabras que Maqueda profirió mientras salían los restos mortales.

Recuerdo para sus familiares a la salida de los restos de Queipo

"Nombré a mis familiares a la puerta de la Basílica de la Macarena cuando salían los restos exhumados del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez porque no podía permitir los gritos de Viva Franco y Viva Queipo y los aplausos", ha dicho este jueves Maqueda, en declaraciones a los medios de comunicación.

"Nombré a mi bisabuelo, al hijo de éste asesinado y a los otros dos que fueron presos-esclavos del franquismo. Y a mi abuela, que era macarena y rezaba a la Virgen teniendo que pasar por delante de la tumba de Queipo. La emoción me pudo y hablaron las víctimas por mí. El punto y final a esta historia no lo iba a poner la familia de Queipo. No me parece que sea ahora el momento de ellos, es el momento de las víctimas", ha añadido.

Maqueda lamenta que, durante su presencia este miércoles en la explanada frente a la Basílica, fue "insultada". "No se quién fue ni me interesa. Nosotros somos distintos. No contesté. Llevan insultándonos muchos años y no devolvemos insultos. Nosotros lo que hacemos es trabajar para que se haga justicia. Apretamos los dientes y tiramos para adelante, como han hecho nuestras familias durante muchos años. "Los insultos manchan a quienes los hacen, sea quien sea", ha sentenciado.

La presidenta de la Asociación Nuestra Memoria ha anunciado que el movimiento memorialista avisará a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la placa conmemorativa que aún queda en la Macarena y que "hay que quitarla". "La Hermandad de la Macarena lo sabe. Ha tenido una resistencia feroz pero aunque sea a empujones, en este país se nos empieza a respetar", ha apostillado Maqueda, que ha apuntado que el Ayuntamiento de Sevilla dispone de información sobre más de 30 símbolos franquistas que aún quedan dispersos por la ciudad.