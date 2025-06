Pedro Sánchez lanza un dardo al G7 y detalla los objetivos que perseguirá España en la cumbre de la ONU en Sevilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro Global Citizen Now en CaixaForum.

Si la mañana de este domingo, 29 de junio, arrancó con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicando el amplio dispositivo -nada menos que 8.600 efectivos- encargado de garantizar la seguridad durante la cumbre de la ONU en Sevilla, por la tarde el gran protagonista de la velada ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En medio de la tensión generada en la OTAN por el incremento del gasto en defensa y la negativa de España ante ello, el dirigente ha hecho suyo el que ya se considera como el principal evento político que la ciudad acoge desde la Expo 92. No se ha hecho de rogar y ha participado en el foro organizado por Global Citizen Now, un evento que funciona como antesala de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo que arranca de manera oficial mañana, 30 de junio y se alargará hasta el jueves, 3 de julio.

"Quiero mandar un mensaje de esperanza", arrancó el mandatario en este evento celebrado CaixaForum, donde no ha llegado a coincidir con presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien también participa. "Necesitamos arremangarnos y hacer el trabajo que la esperanza exige, porque el desarrollo sostenible está en riesgo", manifestó Sánchez con un arranque más filosófico que pragmático en el que ha hecho referencia a la pobreza, las desigualdades, la emergencia climática y la importancia de construir sociedades más justas.

En un escenario donde la "financiación es escasa" y los recortes dedicados a ayuda humanitaria "han sido drásticos", la cumbre que arrancará mañana busca convertirse en una "llamada a la acción". "A partir de hoy, debemos movilizar más y mejores recursos para el desarrollo sostenible", indicó Sánchez antes de detallar los pilares de la agenda que marcará el papel que interpretará España en esta cita internacional.

0,7% del PIB para cooperación internacional

"Debemos promover iniciativas para reducir la brecha de financiación anual de cuatro billones de dólares para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y debemos reformar la arquitectura financiera internacional para que pueda responder a las necesidades de desarrollo y a los desafíos globales", señaló el Presidente. También, mostró el compromiso de España para destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la cooperación internacional: "Hacemos un llamado a nuestros socios para que hagan lo mismo".

Entre los objetivos propuestos están garantizar "que los países en desarrollo tengan un asiento en la mesa en la financiación internacional", pero también "reducir las presiones de la deuda a través de iniciativas como el canje de deuda por inversión" y "ser aliados de las cláusulas de suspensión de la deuda en tiempos de crisis". El tercer desafío no es otro que "desbloquear los flujos financieros públicos internacionales a través de bancos de desarrollo" con una mejor coordinación.

"La semana pasada no tuvimos las mejores noticias del G7"

En cuarto lugar, apuntó Sánchez, estaría la creación de un sistema fiscal internacional "más justo y transparente donde las grandes fortunas y corporaciones" contribuyan aún más. "Desafortunadamente, la semana pasada no tuvimos las mejores noticias del G7", señaló el dirigente con relación al pacto que exime a las multinacionales estadounidenses de pagar el impuesto del 15%. Por último, puso el acento en "asegurar que las mujeres tengan mayor acceso a la financiación para fortalecer su papel en el desarrollo sostenible".

Objetivo que serán debatidos en profundidad a lo largo de los próximos cuatro días, aunque "hay muchos más". "En estos tiempos de profunda incertidumbre y crecientes tensiones geopolíticas, debemos reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo, con la cooperación y con la responsabilidad compartida", recalcó el presidente.

Volviendo a tirar de la idea de "la esperanza", Sánchez finalizó su breve alocución -de apenas 10 minutos- haciendo hincapié en que "esta conferencia no es solo otra reunión. No debería ser otra reunión. Es una oportunidad para demostrar que en los momentos más oscuros es cuando necesitamos mantener viva la llama de la esperanza. Cuando tenemos que alzar nuestra voz aún más fuerte y decir al mundo que no nos rendiremos ni cederemos. Que seguiremos trabajando y luchando por un mundo mejor".