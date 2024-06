Pedro Sánchez en Sevilla: "La temperatura media en España ha subido 1,5 grados en medio siglo"

La temperatura media en España ha aumentado 1,5 grados en el último medio siglo. Así de contundente ha sido el dato que ha ofrecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención inaugural -en formato vídeo- de la cuarta edición de la cumbre Climate Action Sevilla Summit. También ha indicado que el año pasado se registraron 44 récords de días cálidos. Ambos escenarios exigen, a juicio del dirigente, "actuaciones urgentes aunque algunos se empeñen en negarlo". Un escenario en el que "la sostenibilidad" se presenta como "una gran oportunidad para el progreso" y para "construir sociedades más justas y resilientes". También ha sido claro durante su disertación en el compromiso de España con la Agenda 2030: "Es la única manera que tenemos de preservar el futuro".

Este foro -que el año pasado tuvo a José Luis Rodríguez Zapatero como uno de los ponentes más esperados- se ha convertido en un espacio para analizar la importancia de la sostenibilidad a nivel económico, político y social. Este año se celebrará entre hoy, miércoles 19 de junio, y mañana reuniendo a 40 expertos y 300 asistentes. Un encuentro que funciona como antesala nacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La COP 29 que se celebrará en Bakú (Azerbaiyán) del 11 al 22 de noviembre de este año.

Como Sánchez, el científico del CSIC Fernando Valladares ha pedido a los presentes -entre los que se encontraba una veintena de estudiantes del IES Murillo sentados entre los expertos- "no caer en el bulo ni en la pseudoverdad". La ciencia, ha explicado el investigador, "no será la solución al problema", pero sí parte del remedio. "El cambio climático no se arregla porque todavía falta voluntad, pero para esto funciona la política, para hacer posible lo imposible y poner de acuerdo a tanta gente en torno a cosas tan complicadas", ha recalcado.

Endesa, libre de emisiones en 2040

"Nuestros compromisos son muy agresivos", ha recalcado Rafael Sánchez director en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Endesa, además de presidente del foro. "Queremos ser una empresa libre de emisiones en 2040. Tenemos ambición de ser conejillo de indias y probar que puede ser rentable y sostenible", ha expresado. Muestra de esta apuesta es el ambicioso objetivo que han marcado en la compañía para 2026: Lograr que el 96% de la energía que llegue a los hogares sea libre de emisiones. Además, el presidente del foro ha vaticinado que, en el futuro, "no habrá empresas no sostenibles". A su juicio, "el propio mercado y la actividad regulatoria están poniendo a cada uno en su sitio".

Ponentes de la inauguración de la cuarta edición de Climate Sevilla Action Summit. / José Ángel García

Una de las industrias que se ha puesto en el foco de la cuarta edición ha sido la de los vehículos eléctricos. Para hablar sobre este tipo de movilidad ha estado Ramón Calderón, responsable de Asuntos Públicos de SEAT, quien ha enfatizado en la necesidad urgente "de una marco regulatorio estable y eficaz", así como, el fomento por parte de las administraciones del mercado eléctrico que "desafortunadamente" está viviendo una ralentización.

Pérdidas de más de 37.000 millones de euros por los fenómenos climáticos extremos

El lema elegido para esta edición ha sido La sostenibilidad como eje central de la democracia y sobre este tema ha puesto el foco Rafael Matos, director de Sostenibilidad e Impacto de Cofides. "La democracia es la gestión del conflicto. Y en finanzas sostenibles, aunque nos encontramos en una encrucijada, es precisamente la gestión del conflicto lo que va a permitir avanzar de forma adecuada". Por otro lado, ha considerado que el cambio climático es el "mayor reto económico" al que hacen frente "las sociedades modernas".

Por su parte, Manuel Dorado, responsable de Medio Ambiente de la Fundación Unicaja, ha puesto el acento en las pérdidas y daños "irreversibles" de más de 37.000 millones de euros en España a causa de los eventos climáticos extremos. No obstante, ha puesto en valor "el aumento de la conciencia" sobre la sostenibilidad, que empieza a trascender de la esfera pública y privada.

Por último, Rodrigo Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Prodetur-Diputación de Sevilla ha indicado que "el futuro ya está aquí y existe la fórmula de darle la vuelta al problema, utilizando la sostenibilidad como una palanca de desarrollo y de cambio". Además, ha defendido que la crisis climática se debe combatir a través de la colaboración público-privada.