Pilar Manchón recoge el premio honorífico de la asociación de antiguos alumnos de la US

Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Google y egresada de la Universidad de Sevilla (US), ha recibido, de manos del rector de esta institución académica, Miguel Ángel Castro, el premio honorífico de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla (Alumni US). La entrega de premios se celebró hace unos días en CaixaForum Sevilla, pero al residir en California, Pilar Manchón no ha podido recogerlo hasta este viernes.

Más de 1.700 egresados de la US pertenecen ya a la comunidad de la asociación de antiguos alumnos de la US, con la que se aspira a fomentar una relación continuada entre la institución y todos sus egresados, al tiempo que sirve como mecanismo de conexión con la sociedad.

Alumni cuenta con la Obra Social La Caixa como entidad colaboradora principal. Otras entidades colaboradoras son la Fundación Cajasol, Coca Cola y el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Además, la Fundación Konecta y Fundación RES (espacio de resiliencia creativa) figuran como empresas participantes en el proyecto.

Esta iniciativa se basa en la creencia de que los egresados son la mejor carta de presentación de la US: en ellos conviven la riqueza de lo aprendido en sus aulas con la experiencia forjada en sus distintas etapas de vida. Por ello, el objetivo del programa Alumni es ofrecerles un amplio abanico de servicios y redes de contactos que les acompañe en su desarrollo personal y profesional.

Entre los alumnis más destacados se encuentran excelentes investigadores, importantes empresarios, deportistas, artistas y numerosos políticos.