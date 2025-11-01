Pintadas en la oficina de la maternidad de Sevilla: "Fuera chiringuitos fascistas"

La Oficina de Ayuda a la Maternidad de Sevilla ha amanecido con pintadas en su fachada, incluyendo el mensaje "fuera chiringuitos fascistas". Desde Vox han denunciado que "la extrema izquierda representada en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado" tanto a la institución como a su directora, una empleada municipal, afirmando que "ellos acosan y apuntan con el dedo y sus esbirros actúan".

"Un paso más en la vorágine de odio contra los que no piensan como ellos. Más vamos a trabajar y más ayudas ofrecemos a las mujeres, que para ellos es solo mercancía a la que manipular. Van listos si estos cobardes creen que nos van a amedrentar", apunta la formación de Santiago Abascal en la red social X.

Sevilla cuenta desde el pasado abril con una pionera oficina de atención a la maternidad. Un nuevo servicio municipal impulsado por Vox como llave para apoyar los presupuestos municipales de 2025 a los que el equipo de José Luis Sanz, en minoría, cedió en el Pleno para sacar adelante sus cuentas, y que precede al compromiso de otros recursos como el establecimiento de un cheque bebé para impulsar la natalidad en la ciudad. “Vivimos una emergencia demográfica. Cada vez nacen menos niños y sin ellos no hay futuro”, explican desde el partido promotor de la iniciativa.

Entre las funciones clave de esta oficina destacan el asesoramiento integral por parte de distintos perfiles profesionales; la derivación a recursos y servicios especializados; la promoción de políticas públicas en favor de la maternidad, la infancia y la familia; y el fomento de redes de apoyo comunitario, en colaboración estrecha con entidades sociales. Su funcionamiento dependerá de la casuística de cada usuaria y del momento del embarazo o postparto en el que se encuentre.

La oficina de apoyo a la maternidad en Sevilla es pionera en Andalucía, pero no parte de cero. En el espejo, la formación liderada por Abascal pone en valor los "datos positivos" obtenidos en Alicante, donde funciona este recurso desde el pasado noviembre.