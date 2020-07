El confinamiento y el calor disparan las plagas de mosquitos, cucharachas y ratas en Sevilla

Llega el verano y, con él, los insectos y roedores. El calor multiplica las plagas, algo a lo que en este 2020 habrá que sumar la influencia del coronavirus, que ha mantenido a la población confinada durante toda la primavera. "La escasez de alimento y desperdicios dónde antes sí los había ha provocado que, sobre todo, especies como ratas, ratones y cucarachas se vean empujadas a buscar nuevas fuentes de comida y, por tanto, se desplacen hacia el exterior en zonas que antes no eran habituales", explicó Milagros Fernández de Lezeta, directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambienta (Anecpla).

Este fenómeno, unido a la subida de las temperaturas, hace pensar que este verano habrá más cucarachas, ratas y mosquitos que normalmente. No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla aseguran que no han notado un incremento destacado del número de animales de este tipo por el momento; una versión que contrasta con la percepción ciudadana según los testimonios recopilados por este diario. Es el caso, por ejemplo, del elevado número de mosquitos existentes estos días junto al río Guadalquivir. "Cuando salgo a correr por las mañanas hay bolsas de mosquitos durante todo el camino que no puedes ni esquivar", relata Adela, una estudiante granadina afincada en Sevilla. Y añade: "En mi casa, en la zona de la calle San Vicente, también he observado este año muchas más cucarachas rojas que otros veranos".

Plagas urbanas más habituales en verano

Las cucarachas son una de las principales plagas a combatir durante el verano por las empresas expertas. La Blattella germánica (cucaracha rubia, alemana o del café), la Blatta orientalis (cucaracha negra) y la Periplaneta americana (cucaracha americana, conocida como la súper-cucaracha por su tamaño) son las más comunes en España. Desde el momento de su detección, su control debe ser inmediato, ya que se reproducen con gran rapidez y son transmisoras de enfermedades como la salmonelosis o la disentería.

"Durante los meses de calor, eliminar esta plaga llega a convertirse en un asunto de primer orden, especialmente para los responsables del sector hostelero, no sólo por higiene sino también por cuestiones económicas. Si un cliente ve una cucaracha en un restaurante, en una terraza o en un bar, con toda probabilidad no volverá a aparecer por el establecimiento", añade la directora general de ANECPLA.

Los mosquitos, por su parte, se convierten también en un verdadero quebradero de cabeza durante las noches de verano. Presentes en todas las áreas urbanas de España, los más habituales son el mosquito trompetero (Culex pipiens) y el mosquito tigre (Aedes albopictus). Originario de Asia Oriental, este último se caracterizapor su mayor tamaño, el color negro de su abdomen puntiagudo y sus patas blancas y negras, que le hacen fácilmente reconocible. Su picadura es muy dolorosa y en países del sudeste asiático es portador de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla, entre otras.

Junto a los mosquitos, la mosca doméstica es también molesta compañera durante todo el verano en toda la geografía española. La mosca negra genera también gran alarma entre la población y su incidencia ha sido especialmente notoria en los últimos años. Conocida como mosca chupa-sangre, su picadura produce un intenso, duradero y doloroso escozor. Aragón y la cuenca del Ebro padecen año tras año esta plaga.

Pero no sólo los insectos se convierten en fuente de molestias en verano, otras plagas como las ratas y ratones aprovechan el calor y la humedad estival para reproducirse y acceder al interior de viviendas y edificios, donde se sienten más confortables. Son feroces, muerden y potenciales transmisores de enfermedades causadas por los microorganismos que transportan como el virus Hanta, la peste bubónica, la salmonelosis o la leptospirosis, entre otras. La rata común (Rattus norvegicus) es la más frecuente junto a la rata negra, conocida como rata de barco, y el ratón casero (Mus musculus). Presentes en todo el alcantarillado, realizan una función importante dentro del ecosistema urbano.

Recomendaciones para evitar las cucarachas