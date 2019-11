Un mes del plan de choque de limpieza en la zona Norte: ¿ha fracasado?

Un mes después de la puesta en marcha del plan extraordinario de limpieza del distrito Norte, es hora de empezar a hacer valoraciones. El refuerzo del servicio de Lipasam se está desarrollando en la zona norte de la ciudad a modo de prueba piloto desde el pasado 28 de octubre. Para ello, el Ayuntamiento anunció la incorporación de 63 profesionales contratados hasta final de año al objeto de desarrollar un plan diseñado de acuerdo con el comité de empresa concentrando los esfuerzos en el turno de la mañana y con la intención de extenderlo al resto de la ciudad si su resultado es positivo, una vez sea evaluada y revisada con la plantilla, residentes, comerciantes y el equipo técnico de la empresa municipal

Pero, a casi treinta días de su puesta en funcionamiento, ¿se están cumpliendo los objetivos?, ¿están las calles del distrito Norte más limpias que antes? A juicio del portavoz del grupo municipal, Beltrán Pérez, "lejos de solucionarse, los problemas han ido a peor y las calles están más sucias". Estas es la principal conclusión que ha destacado el PP en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de este plan piloto de limpieza viaria que considera "un fracaso" por "la carencia de medios y de organización".

"Las calles están más sucias, pero además hay contenedores desbordados, papeleras llenas, entornos deteriorados, alcantarillas atascadas por hojas, enseres abandonados y la suciedad incrustada en el suelo", profundiza.

El portavoz popular considera poco efectivo la concentración de los esfuerzos en el turno de la mañana ya que asegura, con ello, "se ha eliminado el turno de repaso de por la tarde lo que provoca incremento de desbordes". Se refiere con ello a lo que desde el Ayuntamiento se ha destacado como la principal novedad de esta prueba piloto y que consiste en la concentración de servicios en el turno de mañana. Una organización según la cual todos los servicios de tarde se pasan a la mañana para reforzar el barrido manual, manteniendo en el turno de noche los servicios de baldeo, pasando los servicios de barrido con maquinaria al turno de mañana. Esto se traduce en que, en los barrios donde se aplicará esta experiencia inicial, el número de barridos manuales pasará de 32 a 49", según informaron fuentes municipales en su presentación.

"Pretendían incrementar los baldeos, pero han tenido que quitar al personal destinado para realizar estas funciones para que hagan las tareas del turno de la tarde", afirma.

Beltrán Pérez ha aprovechado para hacer una radiografía de cómo se encuentra la limpieza en la zona norte en general y alude al "cabreo" de los comerciantes "porque la basura no se recoge".

"Sólo hay que darse un paseo por el distrito para comprobar que, lejos de solucionarse, los problemas han ido a peor con unas calles más sucias, contenedores desbordados, papeleras llenas, entornos deteriorados, alcantarillas atascadas por hojas, enseres abandonados y la suciedad incrustada en el suelo", advierte.

No obstante, el portavoz popular asegura que este "no es el único fracaso" de Espadas relacionado con la limpieza. Beltrán Pérez señala hasta tres planes de refuerzo de Lipasam que, a su criterio, no han logrado los objetivos que se habían planteado. "Es el tercer plan de choque que aplica Espadas desde que es alcalde habiendo fracasado en los tres. El primero, en 2017 en el Cerro; el segundo en 2018 en San Pablo y el tercero, desde en octubre de este año, en la zona Norte", explica.

A tal efecto, ha avisado de que el Gobierno local se limita a diseñar "operaciones de marketing" para visualizar algún tipo de "reacción" a un problema de carácter "estructural", en referencia a la suciedad de las calles.

"Hay días que en la planta de trasferencia no han funcionado ninguna de las cuatro máquinas disponibles"

Por otra parte, el PP alerta de que se están produciendo "averías constantes" de la maquinaria, haciendo referencia, sobre todo, a los "camiones de recogida de basuras, limpieza o recogida de enseres". Una cuestión que considera se suma al "caos" en la gestión de la planta de transferencia. En este punto, el PP asegura que dos de las cuatro máquinas destinadas a ello "están averiadas" e incluso alerta de que "ha habido días en los que no han funcionado ninguna de las cuatro". Una situación que, según Beltrán Pérez, "provoca que los camiones que hacen la recogida tengan que ir a Los Palacios, incrementándose los costes".

"Todo esto provoca retrasos en todos los servicios que se prestan y hay casos en los que no se ha podido recoger la basura de los contenedores por la avería de los mismos, por eso hay días que los desbordes se agravan", detalla el portavoz, al mismo tiempo que defiende el esfuerzo de la plantilla de Lipasam, avisando de que la situación deriva de la "mala planificación" y los "planteamientos equívocos" del Gobierno local socialista y su "incapacidad para la organización del trabajo y las pautas de limpieza".