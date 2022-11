Más de 150 puestos de médico se dejan de cubrir cada día en los centros de salud de Sevilla

blea qué tipo de movilizaciones se van a hacer y cómo las vamos a hacer. Es un clamor por parte de los profesionales. La situación tiene que cambiar ya. Si nos piden ir a la huelga, iremos a la huelga. Lo que está claro que tenemos que dar un zamarreón". Es la definición que hace el presidente de la rama de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Gómez, de cómo están los ánimos entre el personal sanitario en la provincia tras el conflicto desatado en la sanidad madrileña y que ha puesto el foco sobre este pilar del estado del bienestar.

La situación de la sanidad sevillana no es la de Madrid, donde se han llegado a abrir centros de salud sin médicos. Los profesionales comparten esta aclaración como punto de partida. Pero a continuación también coinciden en que la sobrecarga laboral y la presión asistencial continuadas están generadas por una falta evidente de personal médico, reconocida en distintas ocasiones por la propia Administración andaluza. El día a día en los centros de salud así lo refleja.

Según el análisis realizado por Diario de Sevilla cada día se queda una media de 166 consultas de médico de familia sin cubrir por la falta de profesionales. A esta cifra se llega teniendo en cuenta que, según el último recuento de la Consejería de Salud y Consumo, con datos de 2020, la provincia de Sevilla tiene 1.110 cupos de Medicina Familiar de las que el Sindicato Médico asegura "se quedan a diario sin cubrir en torno a un 10% ó 15%". Las razones son varias. Van desde las lógicas, como son descansos por guardias en la jornada anterior, vacaciones o ausencias por enfermedad, a aquellas que se pueden entender como las responsables del atasco del sistema: bajas de larga duración sin sustituciones, jubilaciones sin cubrir o falta de reposición ante renuncias o abandonos.

"Todo se reduce a la falta de sustituciones", afirma rotundo Gómez. "Eso hace que a diario se arrastre esa deficiencia de un 10 ó un 15 por ciento. Con este panorama, en vacaciones las plazas sin cubrir se disparan y nos plantamos en un 50% de ausencias fácilmente. Los profesionales están muy quemados", insiste.

Esta situación supone una sobrecarga para los médicos. "Consideramos irrenunciable solucionar la sobrecarga laboral, por la salud de los facultativos y la de los pacientes que atienden ya que, en estas condiciones, es imposible asistirlos correctamente. No nos dejan realizar una atención de calidad", afirma el portavoz de Atención Primaria en el Sindicato Médico de Sevilla. Como principales "lacras" del sistema, Rafael Gómez enumera cinco claves que "hay que eliminar". "Tiene que desaparecer que el tiempo por paciente sea de escasos cinco minutos; los bises en las agendas con varias personas citadas a la misma hora; las agendas paralelas con las que quieren solapar esos bises; o las jornadas con 80 pacientes. Todo eso tiene que desaparecer ya", explica y añade: "Es lo que llevamos años denunciando por activa y por pasiva porque, si no, lo que vamos a conseguir es que los médicos no quieran trabajar en Primaria".

En esta línea, Gómez destaca que lo esencial es "acabar ya con que la Atención Primaria sea la hermana pobre del sistema cuando se trata de la puerta de entrada". "Ya es hora de que esté suficientemente dotada, visibilizada y dignificada la actuación que tienen sus profesionales y no tener la sensación de que vemos a números en vez de a personas", apostilla.

Aunque el problema es generalizado, y la provincia en su conjunto presenta problemas con la Atención Primaria, la capital destaca por su mayor volumen de población y la mayor necesidad de profesionales. No obstante, hay serias dificultades en las áreas rurales. Destaca el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, principalmente, Lebrija, donde el Sindicato Médico de Sevilla asegura que el centro de salud se está viendo despoblado de médicos de familia, porque al haber "pocos en activo", pese a contar con 15 cupos, se están produciendo dimisiones a fin de escapar a otras zonas que les resulten más asequibles e interesantes para su vida y su situación familiar. "El personal está abandonando y renunciando a sus plazas. La semana pasada renunció a su contrato el que era antiguo director del centro de salud, que ya antes había dimitido de ese puesto. Ahora pierde su interinidad y se va. No puede más. Y no es el único, hay otros tres o cuatro profesionales que han renunciado a seguir trabajando en Lebrija. Ahora mismo es donde tenemos la situación más desesperada en la provincia. Aquello es agobiante. Y es muy, muy grave lo que está pasando", recalca Gómez, que hace constar que, todo, pese a que le consta que la Administración "está haciendo todo lo posible, pero sin resultados".

La situación no mejora si este análisis se traslada a las consultas de Pediatría. Miles de niños de la provincia de Sevilla no son atendidos por un pediatra en su centro de salud. La geografía sevillana en su totalidad cuenta con 290 plazas de Pediatría en Atención Primaria de las que en torno a 50 son asistidas por un médico, pero de familia que, ante la falta de esos especialistas, cubre su asistencia. Por otro lado, habría otros 25 cupos que se encuentran desiertos de manera sistemática, apuntan desde el Sindicato Médico, que afirman que son porcentajes variables, por las bajas y altas de los profesionales.

La razón, subraya Gómez con contundencia, "es que faltan pediatras". Como explicación a este fenómeno, desde el sindicado señalan "las malas condiciones laborales que se ofrecen". "En la Atención Primaria hay más sobrecarga de trabajo, contratos precarios y menores retribuciones por ello, los que acaban el MIR se van a la sanidad privada, a los hospitales o al extranjero", explica Gómez, que estima que "de 40 pediatras que puedan salir al año, 20, la mitad, decide irse".

A partir de esta fotografía general de la situación de la Atención Primaria en Sevilla, Gómez enumera "algunas soluciones" que, en su opinión, podrían contribuir a aliviar la sobrecarga que sufren, a diario, los profesionales de los centros de salud. Según su opinión, una de ellas, la continuidad asistencial ofrecida por el SAS para que, de manera voluntaria, aquellos médicos que lo deseen puedan ampliar sus jornadas a las tardes para poder cubrir sus agendas en aquellas zonas más problemáticas y reducir la demora en la asistencia a los pacientes, "tiene un problema de base".

"No es una cosa que esté instaurada de manera fija. Se hace la previsión siempre con vistas al mes siguiente si se detecta una demora considerable en un centro. Eso causa cierto descontrol y falta de arraigo por parte de los profesionales que se tienen que organizar en función de lo que necesite la Administración, sin tener una previsión. Echamos en falta una coordinación más clara y ágil de los centros y los días en los que es conveniente aplicarla", explica Gómez, que destaca la aceptación "variable" del personal, aludiendo a que hay sitios en los que el profesional está "tan quemado" que rechaza esta opción.

El resto de medidas que plantea este sindicato para acabar con la "agobiante" situación que está atravesando la Atención Primaria en Sevilla para por "no permitir los bises, las agendas paralelas o la ausencias de profesionales en los centros", insiste Gómez. "La situación nos obliga a adoptar medidas de presión y ya estamos haciendo las denuncias correspondientes, pero probablemente tengamos que asumir alguna participación en algún tipo de movilización", concluye.