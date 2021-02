Polémica en Ciudad Jardín por una gasolinera en los campos del Marqués de Contadero

Los camiones entran y salen de la obra. La construcción de una gasolinera en los antiguos campos de fútbol del Marqués de Contadero, entre la Ronda del Tamarguillo y la calle Francisco Buendía, es una realidad. Un hecho que ha llenado de pancartas los balcones. Gasolinera = Peligro se puede leer en una de ellas. Los vecinos del barrio de Ciudad Jardín se oponen rotundamente a su construcción. Antonio Martín, que vive en la zona desde hace medio siglo, es quizá el más activo en esta lucha vecinal. "En agosto de 2018, cuando construyeron la hamburguesería, me di cuenta de que los rumores que había escuchado en el bar eran ciertos: van a poner una gasolinera".

Martín ya venía colaborando estrechamente con el Distrito Nervión, a quien avisaba de cualquier incidencia que ocurriera en la zona. A ellos y al Ayuntamiento había requerido en varias ocasiones el adecentamiento y limpieza de los antiguos terrenos deportivos, donde sólo la colocación de un circo les dio uso en los últimos años. Tras mucho papeleo, consiguió que el Consistorio requiriera a la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), propietaria de la parcela, arreglarla. Una reivindicación a la que sumó su negativa a la gasolinera que en estos días se construye. Para ello, se ha apoyado de otros vecinos y de las asociaciones de madres y padres de dos centros de la zona: el colegio Vicente Benítez y la guardería Martín de Gainza. Junto a sus representantes acudió el pasado martes a una reunión con la Gerencia de Urbanismo.

Urbanismo dice que es legal y no puede negar la licencia

Urbanismo, aparte de dar celeridad a los requerimientos para adecentar la parcela de la RFAF, les explicó que la nueva gasolinera es legal. El Real Decreto estatal de 4/2013 del 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendimiento y de estímulo al crecimiento y la creación de empleo aprobado por el Gobierno central lo ampara. Esta norma señala que las estaciones de suministro de combustible al por menor "son compatibles" con los usos terciarios. Y dice expresamente que "el órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos". De esta forma, las limitadas competencias municipales han obligado a tramitar las licencias solicitadas. En este caso, el promotor es la Federación como uso asociado al establecimiento de comida rápida y es titular de un parcela de equipamiento deportivo con un aprovechamiento anexo de uso terciario recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Fuentes del Ayuntamiento concretan que 2018 se realizó, con los informes técnicos favorables, un ajuste de esta parcela terciaria, que no tenía incidencia sobre sus dimensiones (1.750 metros cuadrados de los 21.000 totales). Es decir, se mantienen los metros cuadrados de uso deportivo y los metros cuadrados de uso terciario, pero simplemente hubo un cambio en la parcela con una nueva segregación. Cambio de forma pero no cambiaron ni los derechos ni obligaciones previsto en el PGOU. En esta parcela terciaria, con las dimensiones previstas en el PGOU y con la segregación aprobada según los informes técnicos, la Federación Andaluza desarrolla en primer lugar una obra de nueva planta para restaurante de comida rápida. Y posteriormente, ejecuta un proyecto de unidad de suministro de carburante asociado acogiéndose al decreto estatal de 2013 y que cuenta con un informe favorable de la Consejería de Salud. El promotor que, en el suelo del órgano deportivo pidió la licencia acogiéndose a una normativa estatal, es Kuwait Petroleum, propietaria de la red de estaciones de servicio Q8.

El presidente del Nervión, también en contra

No obstante, no sólo los vecinos son los únicos sorprendidos porque una institución deportiva opte por apoyar la construcción de una gasolinera. Manuel Fernández, presidente de la Asociación Deportiva Nervión, cree que "no es bueno porque la mayoría de los vecinos son mayores y esos terrenos deberían ser para el fútbol". Fernández dirige el club vecino de los terrenos. Es decir, el Centro Deportivo Antonio Puerta. Lamenta que Eduardo Herrera, presidente de la RFAF hasta su dimisión en 2019, no atendiese su petición "para hacer crecer el club y el proyecto deportivo del Nervión". Él ha sido uno de los muchos testigos del cambio de campos de fútbol a "solar y escombrera", como indica. Y refleja el pesimismo de otros vecinos de la zona: "Es difícil que lo paren ya".

Una idea que no pasa por la cabeza de Antonio Martín, que está dispuesto a llevar el asunto ante la justicia si las administraciones no hacen por detener la obra. Precisamente, la amenaza de tomar acciones legales fue la que impulsó a los mandatarios del fútbol andaluz a responder a sus llamadas. "Me llamó Pedro Borrás (vicepresidente) y me dijo que si quería saber, que denunciara", explica Martín, que también recurrió al Facua, que le confirmó el proyecto petrolífero, y al Defensor del Pueblo Andaluz. "Desde diciembre de 2019 hasta septiembre de 2020 estuvo pidiendo Jesús Maeztu al Ayuntamiento información sobre la gasolinera", relata contrariado con el gobierno local y agradecido con el sacerdote gaditano. Los argumentos sanitarios parecen ser la mayor baza vecinal contra el proyecto energético del ente deportivo, que ha comenzado a reutilizar la parcela de los campos del Marqués de Contadero por una de sus esquinas con una hamburguesería y una gasolinera.