Polémica por el logo de la Agencia Espacial Española

El logo de la Agencia Espacial Española fue presentado el pasado 4 de octubre en Sevilla. Las siglas AEE con una tipografía plateada sobre fondo azul marino descansando sobre, lo que podría ser, una curva planetaria. La polémica alrededor del diseño -realizado por My Way Spain- no ha tardado en llegar. De hecho, se ha creado una petición en la plataforma Change.org para reclamar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una rectificación sobre el mismo. ¿Por qué? Según indica el escrito, porque los estudios Cruz más Cruz y Rubio & del Amo fueron los ganadores del concurso público que se convocó en 2022 para elegir la identidad visual del organismo, pero finalmente "ese trabajo fue ignorado y sustituido sin más explicaciones".

Por su parte, la Agencia Espacial Española zanja cualquier tipo de debate: "My Way Spain es la firma responsable del diseño del logo oficial de la Agencia Espacial Española (AEE), que se presentó el pasado viernes 4/10/24 en la sede de la AEE en Sevilla", además indican que "nunca ha hecho público" hasta dicha fecha "la autoría de su logo oficial".

Todo comienza en 2022

El inicio de esta historia se remonta a 2022, año en el que la Agencia Espacial Española convocó un concurso público para elegir su identidad visual a través de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ). Un proceso en el que se presentaron más de 70 agencias de diseño gráfico y que, tras una deliberación realizada por un jurado de expertos -compuesto por Pati Núñez, Albert Romagosa y Uqui Permui- resultó vencedor el estudio Cruz más Cruz y Rubio & del Amo.

¿Qué dice la Agencia? Efectivamente, confirman a este periódico que el concurso "se cerró con un diseño que ahora es propiedad" de la entidad "y que, en ningún momento, ha sido presentado como imagen corporativa" de la misma. También recalcan que "la empresa responsable de ese diseño recibió la totalidad del importe recogido en el contrato".

Además, apostillan que "la actual dirección de la AEE reconoce los méritos y calidad de ese primer diseño, y comunicó a la empresa su deseo de utilizarlo en el marco de las actuaciones y misiones futuras de la Agencia", pero "no como logotipo oficial" de la institución.

¿Cómo era el diseño?

La identidad presentada por Cruz más Cruz y Rubio & del Amo es, según la revista especializada en diseño y branding Gràffica, un "doble símbolo que aúna la simplicidad geométrica con un mensaje profundo de exploración". Un círculo azul del que parte una flecha roja y cuya composición final, según la perspectiva, puede parecer una Ñ.

"Una marca poderosa, sencilla y rotunda con elementos vinculados a nuestro país y al ámbito de acción de la Agencia. Una metáfora de todo lo que podemos hacer en el espacio, pero sobre todo del empeño por conseguirlo", explican en la página web del estudio.

Un diseño que recuerda al que ya confeccionó el icónico José María Cruz Novillo para la compañía aeronáutica Aeresa, según se puede leer en su propio libro, Logos. Obra en la que se recogen otras identidades tan conocidas como la de Correos, la del PSOE o la de Repsol. Según Gràffica, el uso de la flecha -cuya punta, en el caso de Aeresa señala hacia arriba a la derecha- muestra "un claro ejemplo de reutilización de grafismos y elementos recurrentes".

El sector del diseño, en pie de guerra

La petición de Change.org -que ya acumula más de 1.000 firmas- indica que "este no es solo un golpe a los estudios involucrados, que dedicaron tiempo y esfuerzo a crear un diseño a la altura del proyecto, sino un desprecio al valor del diseño en España". En este sentido, recuerdan que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "es el mismo que otorga los Premios Nacionales de Diseño, el máximo reconocimiento a la excelencia en nuestra profesión". Por tanto, consideran "incomprensible" que, desde esta institución, "ocurra algo como esto".

Por su parte, la Agencia Espacial Española es clara y contundente sobre este punto: "La AEE respeta y valora el trabajo profesional realizado, tanto en un caso como en otro".