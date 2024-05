El precio de la Guiness en Sevilla se hace noticia en Irlanda: "Nos mudamos"

Son pocas personas a las que no les gusta la cerveza. Es una bebida tomada en todo el mundo. Son especialmente conocidos por su pasión por la cerveza Guinness. Hace poco son muchos los irlandeses, los que han quitado absolutamente perplejos al descubrir el precio de una cerveza Guinness de lata en Sevilla. Esto ha sido debido a una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter por parte del perfil @PintsO_Guinness, un perfil que se dedica específicamente a compartir los precios de la bebida Guinness, alrededor de todo el mundo.

La cuestión es que muchísimas personas si sorprendieron al ver que el supermercado de Primaprix de Sevilla tiene el precio de una lata de Guinness a 85 céntimos. Las reacciones han sido muy variadas, desde irlandeses queriendo queriendo mudarse a Sevilla, automáticamente, hasta personas que consideran que Primaprix es un establecimiento que tiene los precios más bajos que el precio general en el mercado.Algunos comentarios han sido: "nos mudamos a Sevilla", "estoy reservando mi vuelo". Pero también ha habido otros del tipo: "¿Eso es Primaprix? Eso viene. Yo he sido capaz de encontrar en Madrid alguien más a ese precio, pero no es estable".

