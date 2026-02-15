El precio de los vuelos y hoteles en Sevilla se dispara de cara a la final de la Copa del Rey

La afición del Athletic Club de Bilbao durante la previa de la final de la Copa del Rey 2024 en Sevilla

Los precios de los vuelos hacia Sevilla y de los alojamientos en la ciudad han experimentado un aumento significativo de cara a la final de la Copa del Rey, prevista, de manera provisional, para el sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja.

De acuerdo con datos recopilados por EFE, la gran demanda generada por este evento deportivo ha provocado que los costos se dupliquen en apenas unos días, afectando especialmente a los vuelos provenientes del centro y norte de España, así como a la oferta hotelera de la capital andaluza.

En cuanto a la conectividad aérea, las aerolíneas que cubren la ruta Madrid-Sevilla han incrementado el precio medio de los billetes en 155 euros, lo que supone un aumento del 66% respecto a cualquier otro fin de semana de abril. Por su parte, los vuelos entre Bilbao y Sevilla han subido 115 euros, un 45% más que en fechas habituales. En cambio, los trayectos desde Barcelona mantienen tarifas estables sin variaciones relevantes.

Transporte ferroviario

Los servicios de tren, tanto de Renfe como de operadores privados, no registran cambios significativos en sus precios base. Sin embargo, se prevé que la disponibilidad de plazas disminuya conforme se acerque la fecha del partido.

Alojamiento: los precios se disparan

El sector hotelero y de apartamentos turísticos es el más afectado por la subida de tarifas. Según un estudio de EFE, el precio medio por una noche alcanza los 622,75 euros, lo que representa un incremento del 62% respecto al fin de semana anterior. Para quienes planeen una estancia de dos noches, el coste medio asciende a 997,16 euros, con un aumento del 57%.

Incertidumbre con la fecha de la final

En el ámbito deportivo, la expectación es elevada. La Real Sociedad se impuso al Athletic Club en San Mamés (0-1), mientras que el Atlético de Madrid goleó al FC Barcelona (4-0) en la ida de las semifinales. Estas eliminatorias se decidirán en la vuelta a principios de marzo, determinando qué aficiones viajarán finalmente a Sevilla.

No obstante, la fecha de la final el18 de abril podría modificarse según los resultados del Real Betis Balompié en la Europa League, ya que el club verdiblanco juega actualmente en La Cartuja por las obras en el Benito Villamarín. Un posible pase a los cuartos de final podría requerir un ajuste en el calendario de la final.

El incremento de precios responde a las altas expectativas económicas del evento. El año pasado, la final entre Barcelona y Real Madrid generó más de 75 millones de euros, superando las previsiones iniciales del Ayuntamiento de Sevilla en 25 millones de euros, según la Junta de Andalucía.