La falta de conexiones ferroviarias con Madrid afecta ya al turismo de Sevilla

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha estimado que las empresas del sector en la ciudad han dejado de ingresar un 20% de las ganancias estimadas para este período por la dificultad de las conexiones con Madrid tras el trágico accidente de Adamuz.

La última de las fechas dadas para la recuperacion de alta velocidad es el 16 de febrero, casi un mes después del terrible accidente que costó la vida a 46 personas. Durante este tiempo la conexión ferroviaria con Madrid se ha visto especialmente afectada. Después de 34 años la alta velocidad lleva viajeros, pero también mucho negocio que se ha visto especialmente afectado.

Solo en el sector turístico, la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, entidad con 135 asociados, ha estimado que dejarán de ingresar un 20% con respecto al año pasado. El presidente de la entidad, Jorge Robles del Salto, ha afirmado que las dificultades de conexiones con Madrid han supuesto la cancelación de algunos grupos. “No es algo nuevo ni debido solo a la tragedia de Adamuz.Desde la asociación venimos denunciando desde julio que los continuos retrasos de la alta velocidad podían hacer que los viajeros desistieran de llegar a Sevilla por temas de ocio”, afirmó.

El presidente de la patronal turística aseguró estar “con las carnes abiertas” porque “los continuos cambios de fecha para retomar la alta velocidad y las revisiones al estado de las vías hacen que cada vez se acerque más a nuestra temporada alta”. Desde la asociación solicitan alternativas.

No son los únicos empresarios del sector que se han manifestado al respecto, hace unos días la Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) advirtió del elevado número de cancelaciones, pérdidas en la facturación y creciente incertidumbre ante la ausencia de una fecha de reanudación del servicio.

Todo esto tiene una especial incidencia en el turismo procedente de Madrid, el más importante para Sevilla después del visitante andaluz, así como en los viajeros internacionales que llegan a la capital en vuelos internacionales y conectan con Sevilla a través de la alta velocidad.

Como alternativa a los trenes, muchos viajeros se han decantado por el avión. Aunque Iberia ha anunciado un tope de 99 euros, más tasas, en clase turista, el precio en business puede llegar a los 385 euros. La aerolínea ha añadido desde el pasado 3 de febrero un vuelo diario más por sentido entre Sevilla y Madrid, una ruta que ofrece 6.596 nuevas plazas. Esto supone 27.362 plazas entre el 19 de enero y el 15 de febrero. Una cantidad que algunos días es insuficiente, por lo que se recomienda planear con antelación los desplazamientos.

En las conexiones con Sevilla se ha llevado a cabo un aumento de capacidad en algunos vuelos, que han pasado de ser operados con aviones A320 a A321. En total, en la ruta Madrid–Sevilla se han programado 19.270 plazas adicionales, lo que supone un incremento del 74% de la capacidad, mientras que en la conexión con Málaga se han añadido 5.856 plazas más, un 57% más.

Para estas nuevas plazas, al igual que para las ya disponibles en los vuelos habituales, Iberia mantiene su compromiso de limitación de precios. Al menos hasta el domingo 15 de febrero, el precio máximo por trayecto se mantiene topado en 99 euros en clase Turista.