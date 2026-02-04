Los empresarios alertan de las consecuencias para el sector turístico de la falta de conexiones con Madrid

La interrupción de la alta velocidad con Madrid y la odisea en la que se ha convertido viajar a la capital de España con trayectos que rondan las seis horas tienen consecuencias directas en el sector turístico de Sevilla. La Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha advertido del elevado número de cancelaciones, pérdidas en la facturación y creciente incertidumbre ante la ausencia de una fecha de reanudación del servicio.

Todo esto tiene una especial incidencia en el turismo procedente de Madrid, el más importante para Sevilla después del visitante andaluz, así como en los viajeros internacionales que llegan a la capital en vuelos internacionales y conectan con Sevilla a través de la alta velocidad.

La reapertura del servicio estaba prevista inicialmente para el 2 de febrero y posteriormente se anunció para el sábado 7, sin que hasta el momento se hayan ofrecido nuevas fechas, lo que incrementa aún más el clima de incertidumbre. A ello se suma que para el fin de semana del 14 y 15 de febrero existía la previsión de un elevado número de reservas, motivadas por eventos que atraen a numerosos visitantes, como el Día de los Enamorados o la Zurich Maratón. "Los viajeros tienen cierta incertidumbre sobre si la alta velocidad va a estar para esa fecha, por lo que al ser algo de ocio, lo lógico es que busquen otro destino", explicó Manuel Cornax, presidente de la Comsión de Turismo de CES

Tras el trágico accidente de Adamuz, las conexiones entre Madrid y Sevilla quedaron interrumpidas por vía ferroviaria, lo que originó una gran cantidad de cancelaciones casi instantáneas. "Las alternativas ofrecidas por ADIF y RENFE desde entonces resultan complejas y con tiempos de viaje considerablemente más largos, mientras que las tarifas aéreas, de autobús y los alquileres de vehículos han experimentado incrementos de precios muy significativos", lamentan desde la CES.

El presidente de la Comisión de Turismo de la CES y de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, explicó que a las incindencia en los trenes, hay que sumarle las condiciones meteorológicas. "Además, los precios disparados del avión hacen que muchos se piensen a la hora de planear una escapada, que Sevilla sea uno de sus destinos", añadió. Desde la Comisión de Turismo de la CES han lamentado que la repercusión en este sector económico de la ciudad, uno de los más importantes, no son solo inmediatos, sino también a medio plazo hasta que haya alguna fecha definitiva para el restablecimiento de las conexiones de alta velocidad.