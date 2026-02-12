El Aeropuerto de Sevilla cierra un enero histórico al superar los 717.000 pasajeros

El Aeropuerto de Sevilla cerró el mes pasado el mejor enero de su historia, al alcanzar los 717.163 pasajeros y crecer un 9,4% respecto al mismo periodo de 2025. Este positivo balance, que arroja una media diaria de casi 23.134 usuarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al dinamismo que mantuvieron tanto del tráfico internacional como el doméstico.

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 715.798. De ellos, 311.369 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (un 3,7% más que el año pasado), mientras que 404.429 optaron por conexiones con el extranjero (+14,6%).

Los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (100.508 pasajeros), Francia (63.322), Reino Unido (55.718), Portugal (25.534), Alemania (25.318), Holanda (22.832) y Marruecos (19.563).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Polonia (los viajeros se multiplicaron por más de dos), Marruecos (+97,2%), Portugal (+35,6%), Holanda (+27,3%) y Rumanía (+18,8%).

En el caso de las conexiones con Turquía, la cifra de pasajeros casi se triplicó, debido a que la ruta con Estambul la operan desde septiembre de 2025 dos aerolíneas diferentes (Pegasus y Turkish Airlines), mientras que en enero de ese mismo ejercicio sólo lo hacía una de ellas (Pegasus).

Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 56,5% de la actividad comercial del aeropuerto, 2,5 puntos más que en enero de 2025. En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 5.491 vuelos, de los que 5.084 fueron comerciales (+10,6%).

En relación con la carga, los operadores movieron cerca de 800.000 kilos de mercancías.