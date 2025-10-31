Premian al Hospital de Valme por el estudio de una depresión que destapó una enfermedad rara

El Hospital Universitario de Valme ha sido reconocido en el reciente Congreso Andaluz de Psiquiatría con el Premio al Mejor Póster por un caso clínico que evidencia la complejidad diagnóstica en Psiquiatría: un episodio depresivo mayor que resultó ser la forma de presentación de neurosífilis, una complicación tardía de la sífilis que afecta al sistema nervioso.

El póster, titulado Episodio depresivo mayor como forma de presentación de neurosífilis. A propósito de un caso, fue elaborado por los médicos internos residentes de Salud Mental Paula María Anguita, David Romero, Ana Martín, Aurora Begines y María Pérez. El trabajo resalta cómo la inespecificidad de los síntomas puede dificultar el diagnóstico y retrasar el tratamiento, aunque, afortunadamente, la detección temprana permite una recuperación significativa.

El caso clínico descrito corresponde a un varón de 63 años con un cuadro depresivo de un año de evolución, resistente a múltiples tratamientos psicofarmacológicos. Tras seguimiento especializado, se realizaron pruebas complementarias, incluyendo resonancia magnética, que mostraron hallazgos sugestivos de microangiopatía. Posteriormente, un estudio neurológico y serológico identificó sífilis tardía con afectación neurológica, lo que permitió iniciar tratamiento específico y lograr la recuperación clínica y funcional del paciente, incluyendo la reincorporación a actividades de ocio y sociales.

Los autores destacan que la neurosífilis puede presentarse inicialmente con síntomas afectivos graves, simulando depresión resistente a tratamiento. Ante cuadros clínicos que no responden a medicación habitual, es fundamental considerar causas orgánicas, como infecciones o enfermedades neurodegenerativas, y realizar un abordaje interdisciplinar.

Como conclusión, el equipo de Valme subraya que la neurosífilis sigue siendo una causa reversible de síntomas psiquiátricos, y su detección precoz es clave para el pronóstico. Este caso refuerza la importancia de ampliar el diagnóstico diferencial en episodios depresivos graves y la colaboración entre Psiquiatría y Neurología.